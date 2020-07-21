Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 21 Temmuz Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Esenler, Eyüpsultan, G.O.Paşa, Kartal, Maltepe, Sarıyer ve Üsküdar ilçelerinde 21 Temmuz günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 21 TEMMUZ 2020
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İmrahor Mah
|Açıklama
|:
|Şebeke Hattı Yenilemesi
|Başlama Tarihi
|:
|21.07.2020 08:48
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Esenler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Fatih Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|21.07.2020 05:23
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Güzeltepe Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|21.07.2020 09:09
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|G.O.Paşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Bağlarbaşı Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|21.07.2020 08:37
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Kartal
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yakacık Yeni Mah,Gümüşpınar Mah
|Açıklama
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|21.07.2020 09:20
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Gülsuyu Mah
|Açıklama
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|21.07.2020 09:15
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tarabya Mah,Yeniköy Mah,Çamlıtepe Mah[Derbent Mah],Cumhuriyet Mah,Ferahevler Mah,Kireçburnu Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|21.07.2020 08:44
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kirazlıtepe Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|21.07.2020 08:55
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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