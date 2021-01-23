İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bayrampaşa, Bağcılar, Başakşehir, Eyülsultan ve Sancaktepe ilçelerinde 23 Ocak Cumartesi günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 23 OCAK 2021
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bayrampaşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Terazidere Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|23.01.2021 09:34
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yıldıztepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|23.01.2021 09:13
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İkitelli Osb
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|23.01.2021 08:50
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Eyüp Merkez Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Vana Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|23.01.2021 09:13
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sancaktepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sarıgazi Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|22.01.2021 22:24
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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