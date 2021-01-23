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İSKİ İstanbul su kesintileri: 23 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 23 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi İstanbul'un Bayrampaşa, Bağcılar, Başakşehir, Eyülsultan ve Sancaktepe ilçelerinde ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 23 Ocak 2021 İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İstanbul su kesintileri: 23 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bayrampaşa, Bağcılar, Başakşehir, Eyülsultan ve Sancaktepe ilçelerinde 23 Ocak Cumartesi günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 23 OCAK 2021

Arıza Kesinti
İlçe:Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler:Terazidere Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.01.2021 09:34
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:Yıldıztepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.01.2021 09:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:İkitelli Osb
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.01.2021 08:50
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Eyüp Merkez Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi:23.01.2021 09:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler:Sarıgazi Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.01.2021 22:24
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.1.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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