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İSKİ İstanbul su kesintileri: 26 Aralık İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Arnavutköy, Beylikdüzü, Zeytinburnu ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 26 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İstanbul su kesintileri: 26 Aralık İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Beylikdüzü, Zeytinburnu ve Üsküdar ilçelerinde 26 Aralık Cumartesi günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 26 ARALIK 2020

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Mehmet Akif Ersoy Mah,Taşoluk Mah,Çilingir Mah,Haraççı Mah,Karlıbayır Mah,Mfevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:26.12.2020 09:28
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Sahil Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:26.12.2020 09:07
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler:Telsiz Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:25.12.2020 15:50
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Barbaros Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:26.12.2020 09:08
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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