İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Beylikdüzü, Zeytinburnu ve Üsküdar ilçelerinde 26 Aralık Cumartesi günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 26 ARALIK 2020
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mehmet Akif Ersoy Mah,Taşoluk Mah,Çilingir Mah,Haraççı Mah,Karlıbayır Mah,Mfevzi Çakmak Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.12.2020 09:28
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beylikdüzü
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sahil Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.12.2020 09:07
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Zeytinburnu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Telsiz Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|Başlama Tarihi
|:
|25.12.2020 15:50
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Barbaros Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.12.2020 09:08
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.12.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
YORUMLAR