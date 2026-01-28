Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İSKİ İstanbul su kesintileri 28 Ocak Çarşamba: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İstanbul su kesintisi programı: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından güncel olarak duyurulan su kesintisi açıklamaları ile planlı kesinti sorgulama sayfası gündeme geldi. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde su kesintisi yaşanması bekleniyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 28 Ocak 2026 Çarşamba İSKİ ile planlı su kesintileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 01:47 Güncelleme: 28.01.2026 - 01:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin duyurularda bulundu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 28 Ocak Çarşamba günü İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleleri sorgulama imkanı sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama ekranı...

        2

        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        3

        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        "Şara ile harika sohbet ettik"
        "Şara ile harika sohbet ettik"
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        G.Saray'da kritik zirve: Pape Gueye'de son durum!
        G.Saray'da kritik zirve: Pape Gueye'de son durum!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!