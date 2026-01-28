İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin duyurularda bulundu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 28 Ocak Çarşamba günü İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleleri sorgulama imkanı sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama ekranı...