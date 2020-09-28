Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 28 Eylül Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Eyüp ilçesinde belirtilen mahallerinde 29 Eylül günü su kesintisi yapılacağı duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 29 EYLÜL 2020

İsale hattında yapılması gereken iyileştirme çalışmaları nedeniyle Eyüp Sultan ilçesi; Esentepe, Sakarya, Karadolap, Alibeyköy, Yeşilpınar, Akşemsettin ve Cimcir mahallerine 29 Eylül 2020 Salı saat ile 30 Eylül 2020 Çarşamba saat 11:00 saatleri arasında 14 saat süreyle su verilemeyecektir.