Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 6 Ağustos Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde 6 Ağustos günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 6 AĞUSTOS 2020
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Güvercintepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|06.08.2020 08:16
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.8.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mehter Ceşme Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|06.08.2020 08:26
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.8.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
YORUMLAR