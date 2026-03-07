Canlı
        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ İstanbul su kesintileri 8 Mart 2026 Pazar: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        8 Mart İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Mart 2026 Pazar İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama ekranı sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama sayfası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2026 - 23:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından günlük olarak açıklanan su kesintisi duyuruları, planlı kesinti sorgulama ekranını gündeme getirdi. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yapılan çalışmalar nedeniyle zaman zaman su kesintisi yaşanabiliyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 8 Mart 2026 İSKİ planlı su kesintileri...

        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

