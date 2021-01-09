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İSKİ İstanbul su kesintileri: 9 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayrampaşa, Beşiktaş, Sancaktepe, Başakşehir, Maltepe, Sarıyer ve Kadıköy ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Ocak 2021 İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İstanbul su kesintileri: 9 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bayrampaşa, Beşiktaş, Sancaktepe, Başakşehir, Maltepe, Sarıyer ve Kadıköy ilçelerinde 9 Ocak Cumartesi günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 9 OCAK 2021

Arıza Kesinti
İlçe:Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler:Kocatepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.01.2021 09:48
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler:Arnavutköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.01.2021 10:10
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Altınşehir Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.01.2021 10:23
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Bahçeşehir 2Kısım Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.01.2021 10:35
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Başıbüyük Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.01.2021 10:43
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler:Eyüp Sultan Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.01.2021 11:00
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Hasanpaşa Mah,Acıbadem Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.01.2021 09:52
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Zekeriyaköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.01.2021 10:21
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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