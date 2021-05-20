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İSKİ SU KESİNTİLERİ! 20 Mayıs İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 6 ilçede su kesintisi!

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sorusu su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte İSKİ 20 Mayıs 2021 İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ SU KESİNTİLERİ! 20 Mayıs İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 6 ilçede su kesintisi!

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranlarını araştırıyor. 20 Mayıs 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre Arnavutköy, Bakırköy, Beykoz, Esenler, Eyüpsultan, Tuzla ilçelerinde bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 20 Mayıs 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

20 MAYIS PERŞEMBE İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Mehmet Akif Ersoy Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi:20.05.2021 08:43
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Bakırköy
Etkilenen Mahalleler:Ataköy 3-4-11Kısım Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:20.05.2021 09:07
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Yeni Mahalle
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:20.05.2021 09:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Esenler
Etkilenen Mahalleler:Menderes Mah,Tuna Mah,Kazım Karabekir Mah,Birlik Mah,Fevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi:1400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Küçükköy-Mahmutbey Ana İsale Hattında İyileştirme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:19.05.2021 22:00
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Yeşilpınar Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:20.05.2021 08:57
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Tuzla
Etkilenen Mahalleler:İçmeler Mah,Aydıntepe Mah,Aydınlı Mah
Arıza Sebebi:2000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Ø2000 Mm Çb Isale Hattının Tahlıye Bağlantısının Yapılması Çalışmaları Sebebıyle Aşağıda Belırtılen Bölgelere Su Verılemeyecektır.
Başlama Tarihi:20.05.2021 08:49
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2021 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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