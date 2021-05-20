İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranlarını araştırıyor. 20 Mayıs 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre Arnavutköy, Bakırköy, Beykoz, Esenler, Eyüpsultan, Tuzla ilçelerinde bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 20 Mayıs 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

20 MAYIS PERŞEMBE İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi Başlama Tarihi : 20.05.2021 08:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Ataköy 3-4-11Kısım Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.05.2021 09:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.05.2021 09:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Menderes Mah,Tuna Mah,Kazım Karabekir Mah,Birlik Mah,Fevzi Çakmak Mah Arıza Sebebi : 1400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Küçükköy-Mahmutbey Ana İsale Hattında İyileştirme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 19.05.2021 22:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Yeşilpınar Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.05.2021 08:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.