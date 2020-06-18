Sular ne zaman gelecek? sorusu suların kesildiği İstanbul ilçelerindeki vatandaşların gündeminde. İSKİ belirli arıza çalışmalarından dolayı bir çok ilçede gün içerisinde su kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul su kesintisi saatleri ve suların geleceği saat...
İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK? 18 HAZİRAN PERŞEMBE
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sazlıbosna Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|18.06.2020 10:29
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Pınartepe Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|18.06.2020 11:57
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kazım Karabekir Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|18.06.2020 10:36
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.6.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Başakşehir Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|18.06.2020 09:35
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.6.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Şahintepe Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|18.06.2020 11:42
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.6.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Bostancı Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|18.06.2020 12:22
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kartal
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yalı Mahallesı,Topselvi Mah
|Açıklama
|:
|200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|18.06.2020 11:32
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Uğur Mumcu Mah,50Yıl Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|18.06.2020 12:36
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.6.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Tuzla
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Aydınlı Mah
|Açıklama
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|18.06.2020 10:23
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.6.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Çatalca
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Dağyenice Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|18.06.2020 09:32
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ünalan Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|18.06.2020 10:23
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.6.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mimar Sinan Mah
|Açıklama
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|18.06.2020 12:05
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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