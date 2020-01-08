Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 8 Ocak Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un B.Çekmece, Beylikdüzü, Silivri ve Çatalca ilçelerinde 8 Ocak günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
8 OCAK İSTANBUL SU KESİNTİLERİ
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Murat Çeşme Mah,Mimaroba Mah,Kumburgaz Mah,Kamiloba Mah,Karaağaç Mah,Mimarsinan Merkez Mah,Ulus Mah,Yenimahalle,Türkoba Mah,Pınartepe Mah,Sinanoba Mah,Bahçelievler Mah,Celaliye Mah,Atatürk Mah,19 Mayıs Mah,Ahmediye Mah,Cumhuriyet Mah,Güzelce Mah,Hürriyet Mah,Fatih Mah,Dizdariye Mah,Ekinoba Mah[Batıköy Mah]
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Arıtma Tesisinde Onarım Çalışması Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-07 16:49:45.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beylikdüzü
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Marmara Mah,Sahil Mah,Yakuplu Mah,Dereağzı Mah,Gürpınar Mah,Kavaklı Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Arıtma Tesisinde Onarım Çalışması Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-07 16:49:45.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Piri Mehmet Paşa Mah,Mimar Sinan Silivri Mah,Yeni Mah,Semizkumlar Mah,Cumhuriyet Mah,Alibey Mah,Kavaklı Mah[Kavaklı Cumhuriyet Mah],Fatih Silivri Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Arıtma Tesisinde Onarım Çalışması Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-07 16:49:45.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Çatalca
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Nakkaş Mah,Muratbey Merkez Mah,Çakıl Mah,Ovayenice Mah,Elbasan Mah,Bahşayiş Mah,Kaleiçi Mah,Ferhatpaşa Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Arıtma Tesisinde Onarım Çalışması Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-07 16:49:45.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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