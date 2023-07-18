4 Şurada Paylaş!







"DOĞUM YAPMAKTA ZORLANAN DİŞİ BALİNA SÜRÜYÜ KIYIYA ÇEKMİŞ OLABİLİR" Kurtarma görevlileri, ölen 55 balinadan ikisinin yeni doğduğunu, bazı dişi balinaların ise hamile olduğunu açıkladı.

5 Şurada Paylaş!







BDMLR'den yapılan açıklamada neredeyse tüm sürünün öldüğü tahminine yer vererek, "Sığ su ve sert rüzgar canlı halde bulunan balinaların da kurtarılmasını zorlaştırdı." ifadelerini kullandı.