İskoçyalı oyuncu Mike Mitchell Fethiye'de yaşamını yitirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan 65 yaşındaki İskoçyalı aktör Mike Mitchell, marinada duş alırken yaşamını yitirdi. Mitchell'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Fethiye'nin Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki marinanın işletme müdürü Burak Ardahan, aktör Mike Mitchell'in uzun süre duştan çıkmadığını görünce kabini kontrol etti. Ardahan, Mitchell'i yerde hareketsiz şekilde buldu. Mitchell için marinaya gelen sağlık ekipleri ise oyuncunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Mitchell'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde durulan Mitchell'in kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacak.

Ölümü, oyuncunun Aylan Bebek filmindeki rol arkadaşı Talat Atilla, Cumartesi sabahı Twitter hesabından duyurdu. Atilla, "Türkiye dostu, Gladyatör filminin oyuncusu, Aylan Bebek filmindeki rol arkadaşım Mike Mitchell Fethiye'de öldü. İyi bir insandı. Allah'tan rahmet dilerim. Üzgünüm" paylaşımı yaptı.

Mike Mitchell, 'Gladyatör', 'Cesur Yürek' ve Çanakkale Savaşı'nı konu alan 'Mendilim Kekik Kokuyor' filmlerinde rol aldı. Mike Mitchell, Türkiye adına katıldığı 'Dünya Vücut Şampiyonası'nda da birincilik kazandı.

Fethiye'de bir evi olan ve 18 yıldır burada yaşayan Mitchell, daha önce Türk basınına verdiği röportajlarda "Türkiye'yi ikinci vatanı kabul ettiğini" söylüyordu.