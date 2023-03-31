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Haberler Gündem İŞKUR Çalışma (Mesai) Saatleri 2023: İŞKUR Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık?
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İŞKUR çalışma (mesai) saatleri

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), genel merkezi ve şubeleri ile vatandaşların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, geniş kapsamlı bir hizmet vermektedir. İŞKUR; işsizlik maaşı başvurusu, mevcut kurs ve programların yürütülmesi, iş ve işçi bulma amacından yola çıkarak iş gücü piyasasının istihdam aşamalarını yürütür ve işsizliğin önüne geçilmesini sağlar. İş ve işçi bulmanın yaygınlaştırılmasına ve korunmasına zemin hazırlar.

İŞKUR Çalışma (Mesai) Saatleri 2023: İŞKUR Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık?
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İş konusunda destek isteyen kişileri ve işçi alımı yapan firmaları bir araya getiren İŞKUR’un çalışma saatleri bu nedenle belli dönemlerde internet üzerinden en çok aranan konular arasına girer. Siz de İŞKUR mesai saatleri 2023 hakkında bilgi edinmek istiyorsanız içeriğimizin devamını inceleyebilirsiniz. İŞKUR kaçta açılıyor? İŞKUR kaçta kapanıyor? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar…

İŞKUR Çalışma Saatleri

İŞKUR çalışma saatlerinin önceden biliniyor olması, kurumu ziyaret etmek ve işlemlerini hızlı bir şekilde yapmak isteyen kişilerin zamanı en iyi şekilde değerlendirmesine olanak sağlar. Bu nedenle İŞKUR, yani Türkiye İş Kurumu’nun kaçta açıldığı, kaçta kapandığı ya da hafta sonu açık olup olmadığı merak konusu olmaktadır. İŞKUR hem yüz yüze hem de çevrimiçi hizmet sağlar. Böylece sunduğu hizmetlerden yararlanmak isteyenlerin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap verir. Ancak bazı işlemler için İŞKUR şubelerine gitmek şarttır. Almak istediğiniz hizmeti göz önünde bulundurarak, İŞKUR şubelerine gidip gitmemeniz gerektiğini İŞKUR’un resmî web sitesinden öğrenebilirsiniz. İl müdürlüklerine ya da şubelere gidecek olan vatandaşlar, İŞKUR öğle arası saatlerini göz önünde bulundurarak, zamandan olabildiğince tasarruf edebilir.

İŞKUR Kaçta Açılıyor?

İŞKUR çalışma saatleri, her yıl olduğu gibi 2023 yılında da değişikliğe uğramamıştır. Diğer devlet kurumları gibi günün belli saatlerinde ziyaretçilere kapılarını açar. İŞKUR, sabah 08.30’dan itibaren hizmet vermeye başlar. Türkiye’nin her ilinde bulunan İŞKUR merkezleri ve şubeleri yaklaşık aynı saat diliminde açılır. Ancak bazı dönemlerde yoğunluk yaşandığı için işlemlerin yapılmasında yavaşlama meydana gelebilmektedir. Bu nedenle İŞKUR ile ilgili pek çok işlemi E-Devlet üzerinden gerçekleştirmek mümkündür. PTT’den temin edeceğiniz E-Devlet şifresi ile mobil uygulama üzerinden ya da E-Devlet’in resmî web sitesinden hizmet alabilirsiniz.

İŞKUR Kaçta Kapanıyor?

İŞKUR, 08.30’da başladığı mesaisini 17.00’dan itibaren sonlandırmaktadır.

İŞKUR Öğle Arası Saatleri

Özel ve devlet kurumlarının geneli, öğle arası saatinin gelmesi ile birlikte işlemlere bir süre ara vermektedir. Öğle tatili olarak adlandırılan mola süresi yaklaşık 1 saat sürer. İŞKUR öğle arası saatleri ise 12.30 / 13.30 arasıdır.

İŞKUR Cumartesi Açık Mı?

İŞKUR çalışma saatleri, sadece hafta içini kapsamaktadır. Hafta sonu cumartesi ve pazar günlerinde hizmet vermemektedir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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