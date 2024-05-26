İŞKUR'dan hibe desteği! 2024 İŞKUR hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
İŞKUR hibe desteği başvuru tarihi ve şartları gündemdeki yerini aldı. İşsizlikle mücadele kapsamında pek çok çalışması bulunan İŞKUR'un engelli ve eski hükümlülere yönelik hibelerine başvurular başladı. Bu kapsamda gözler "İŞKUR hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?" sorularına çevrildi. İşte, konuya dair detaylar...
Engelli ve eski hükümlüler gibi özel politika gerektiren gruplara yönelik 2014'ten beri hibe programları yürüten kurum, nisan ayında engelliler için hibe miktarını 150 bin liradan 400 bin liraya, eski hükümlüler için ise 110 bin liradan 300 bin liraya yükseltmişti. Kurum, yeni dönem hibe programları için başvuruları almaya başladı. Peki, İŞKUR hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte, konuya dair detaylar...
İŞKUR HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR hibe desteğinden yararlanmak isteyenler, projeleriyle 7 Haziran'a kadar e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek.
ENGELLİLERE 83 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE ÖDENEK
İŞKUR tarafından, engellilerin kendi işlerini kurmalarını ve istihdam edilmelerini desteklemek amacıyla 2014 yılından bugüne kadar 3 bin 608 projeye toplam 183 milyon liranın üzerinde ödenek aktarıldı.
Söz konusu dönemde, aynı kapsamda eski hükümlülere de 2 bin 746 proje için yaklaşık 110 milyon lira hibe desteği sağlandı.