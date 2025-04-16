İŞKUR Gençlik Programı maaşları ne zaman yatacak? İŞKUR Gençlik Programı maaşı ne kadar?

İŞKUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında üniversite öğrencileri, Mart ayı ödemelerini Nisan ayı ortasına kadar almayı bekliyor. Ancak, maaş ödemelerinin yapılabilmesi için öğrencilerin bağlı olduğu üniversitenin, gerekli belgeleri zamanında İŞKUR’a iletmesi gerekiyor. Belgeler tamamlandıktan sonra İŞKUR tarafından yapılan kontrollerin ardından maaşlar öğrencilere yatırılacak.