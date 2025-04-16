İŞKUR Gençlik Programı maaşları ne zaman yatacak? İŞKUR Gençlik Programı maaşı ne kadar?
Üniversite öğrencileri için hazırlanan İŞKUR Gençlik Programı uygulamaya alındı. Ön lisans ve lisans öğrencileri başvurularını tamamlayarak programa dahil olmaya başladı. Peki İŞKUR Gençlik Programı maaşları ne kadar ve ne zaman yatacak?
Mart ayından itibaren İŞKUR Gençlik Programı’na katılan öğrenciler maaşların yatacağı tarihi araştırıyor. İŞKUR Gençlik Programı maaşlarının ödenebilmesi için katılımcıların çalıştıkları döneme ait belgelerin, üniversite tarafından eksiksiz şekilde hazırlanıp ilgili İŞKUR İl Müdürlüğüne gönderilmesi gerekiyor.
İŞKUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?
İŞKUR Gençlik Programı kapsamında üniversite öğrencileri, Mart ayı ödemelerini Nisan ayı ortasına kadar almayı bekliyor. Ancak, maaş ödemelerinin yapılabilmesi için öğrencilerin bağlı olduğu üniversitenin, gerekli belgeleri zamanında İŞKUR’a iletmesi gerekiyor. Belgeler tamamlandıktan sonra İŞKUR tarafından yapılan kontrollerin ardından maaşlar öğrencilere yatırılacak.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ÜCRETİ NE KADAR?
İŞKUR Gençlik Programı’na katılan öğrencilere günlük 1.083 TL cep harçlığı ödeniyor. Haftada 1 gün katılım sağlayan öğrenciler, ayda toplam 4.332 TL ödeme alacak. Haftada 2 gün çalışacak olanlar 8.664 TL, 3 gün çalışacak olanlar ise 12.996 TL maaş alacaklar.