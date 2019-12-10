İŞKUR işçi alımı kura sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İŞKUR aracılığıyla 1000 personel alımı yapacağını duyurmuştu. Binlerce adayın katılımıyla gerçekleşen kura sonuçları ise bugün açıklandı. Sonuçlar İŞKUR adresi üzerinden yayınlandı.
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADROLARI
- Temizlik Görevlisi
- Engelli Bakıcısı
- Diğer Teknik Hizmet Personeli
- Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
- Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
- Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı
İŞKUR İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI
İŞKUR işçi alımı kura sonuçlarına https://www.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden ve ya
https://aes.ailevecalisma.gov.tr/ adresi üzerinden TC Kimlik numarası girerek ulaşılabilecek.
İŞKUR İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI
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