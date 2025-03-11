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        Haberler Bilgi Yaşam İŞKUR OGM işçi alımı başvuru ekranı 2025: OGM işçi alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

        İŞKUR OGM işçi alımı başvuru ekranı 2025: OGM işçi alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

        İŞKUR üzerinden OGM işçi alımı başvuruları başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 4 bin 500 geçici işçi alımı yapılacak. Alım yapılacak pozisyonlar arasında Orman işçisi, Arazöz şoförü,, Dozer operatörü,, Greyder operatörü bulunuyor. İşte OGM işçi alımı başvuru detayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 14:53 Güncelleme: 11.03.2025 - 14:53
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        OGM işçi alımı yapıyor. İş ilanları 10-14 Mart tarihleri arasında İŞKUR üzerinden başvurular alınacak. Karara ilişkin duyuru Resmi Gazete’de yayımlandı. OGM’nin işçi alımı başvuruları, 10-14 Mart tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başladı. Peki OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

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        OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

        Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 4.500 geçici işçi alımı yapacak. Karara ilişkin duyuru Resmi Gazete’de yayımlandı. OGM’nin işçi alımı başvuruları, 10-14 Mart tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak.

        Başvurular arasından noter huzurunda kura çekimi yapılacak ve başarılı olan adaylar, sözlü ve uygulamalı sınavlara çağrılacak.

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        OGM İŞÇİ ALIMI POZİSYONLARI

        Alımların dağılımı şu şekilde olacak: Orman İşçisi pozisyonu için 3.105, Arazöz Şoförü için 812, Dozer Operatörü için 160, Greyder Operatörü için 233, Ekskavatör Operatörü için 122, İş Makinesi Operatörü için 36 ve Traktör Operatörü için 32 olmak üzere toplamda 4.500 geçici işçi alınacak.

        Açık iş ilanları, orman işçisi, arazöz şoförü, dozer operatörü, greyder operatörü, ekskavatör operatörü, iş makinesi operatörü ve traktör operatörü pozisyonlarını kapsayacak.

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