İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TYP temizlik görevlisi başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

2025 İŞKUR TYP TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TYP (Toplum Yararına Program) kapsamında 08.08.2025 tarihli kura sonuç listesini yayımladı. Sonuçlara https://ordu.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2025_08/08193149_typkurasonuclari.pdf erişim sağlanabiliyor.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile imzalanan TYP proje sözleşmesi kapsamında toplam 600 kişilik personel alımı yapılacağı belirtildi. 1-5 Ağustos tarihleri arasında alınan başvuruların sonuçları, 12 Ağustos Salı günü saat 09.00’da yapılan kura çekimiyle belirlenecek. İsim listesi ise henüz yayımlanmadı.