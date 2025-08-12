İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TYP temizlik görevlisi başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?
Toplum Yararına Destek Programı (TYP) kapsamında okullarda temizlik personeli alımı İŞKUR TYP üzerinden gerçekleşti. Başvurular 7-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti. Başvurular sona erdikten sonra gözler İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı duyurusu beklenmeye başlandı. Personel alımı sonuçları kura çekimine göre belirleniyor. Peki İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TYP temizlik görevlisi başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?
İŞKUR TYP kura sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Sonuçlar isim listesi şeklinde yayınlanıyor. Personellerin çalışma süreleri ise 1 Eylül - 27 Şubat tarihleri arasında olacak. Peki İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TYP temizlik görevlisi başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?
2025 İŞKUR TYP TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TYP (Toplum Yararına Program) kapsamında 08.08.2025 tarihli kura sonuç listesini yayımladı. Sonuçlara https://ordu.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2025_08/08193149_typkurasonuclari.pdf erişim sağlanabiliyor.
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile imzalanan TYP proje sözleşmesi kapsamında toplam 600 kişilik personel alımı yapılacağı belirtildi. 1-5 Ağustos tarihleri arasında alınan başvuruların sonuçları, 12 Ağustos Salı günü saat 09.00’da yapılan kura çekimiyle belirlenecek. İsim listesi ise henüz yayımlanmadı.
Giresun’da ise İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine yapılan başvurular 7-11 Ağustos 2025 tarihlerinde tamamlandı. Merkez, Alucra, Şebinkarahisar, Çamoluk, Bulancak, Piraziz, Çanakçı, Görele, Eynesil, Espiye, Yağlıdere, Dereli, Keşap, Tirebolu, Doğankent ve Güce ilçelerinde toplam 370 personel alımı yapılacak. Kura tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gerekli bilgilere Alo 170 hattı üzerinden ulaşılabileceği bildirildi.
Sinop: Başvurular 11 Ağustos’ta tamamlandı.