İŞKUR TYP okullara temizlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman, şartları ne?
2026 yılında İŞKUR tarafından yürütülecek Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında yapılacak personel alımları, iş arayan binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Özellikle okullarda görevlendirilecek temizlik personeli ve destek görevlileri için başvuru tarihleri merak edilirken, alımların hangi illerde yapılacağı ve başvuruların ne zaman başlayacağı da araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde gerçekleştirilecek personel alımlarıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda görevlendirilmek üzere yapılacak temizlik görevlisi alımları için adaylar başvuru sürecini araştırıyor. Başvuruların İŞKUR üzerinden alınması beklenirken, ilanlara ilişkin detayların kurum tarafından yayımlanacak resmi duyurularla netleşmesi öngörülüyor. İşte bilgiler...
İŞKUR TYP OKULLARA TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU TARİHİ
İŞKUR TYP okullara temizlik görevlisi alımları için başvurular illere göre gerçekleşecek. Adayların il ve ilçelerin Milli Eğitim Müdürlüğü duyurusuna göre başvurularını yapması gerekiyor.
İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
İŞKUR TYP iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanıyor. Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz.
Sadece uygulama alanı kısmını seçerek de aramanızı yapabilirsiniz. Örneğin, MEB güvenlik görevlisi için arama yaptığınızda güncel ilanlar açılıyor.
TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üye olma adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi’ne kayıt olmalısınız.