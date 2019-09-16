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HaberlerSosyal Güvenlik

İŞKUR TYP personel alımı: Tarih belli oldu! 2019 İŞKUR TYP personel alımı başvuru nasıl yapılır?

İŞKUR TYP personel alımı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Binlerce kişi İŞKUR aracılığı ile okullara hizmetli, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı için başvuruda bulunabilecek. Peki, İŞKUR TYP personel alımı başvuru nasıl yapılır?

İŞKUR

İŞKUR TYP personel alımı başvuru ne zaman? İŞKUR TYP personel alımı başvuru şartları nelerdir? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye İş Kurumu, tarafından okullara güvenlik görevlisi alımı yapacak. İşte İŞKUR TYP başvuru ekranı haberimizde...

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2019

Personel alımı çeşitli illerde gerçekleştirlecek olup, başvuru yapacak adaylardan en az ilköğretim mezunu olma şartı aranmaktadır. TYP ile Temizlik Personeli istihdamı için başvuru yapan adaylar İŞKUR şubelerinden ya da online olarak müracaat edebileceklerdir.

İŞKUR TYP BAŞVURU

 

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR özel güvenlik alımı için başvuru süreci, TYP ekranından alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı, alımlarla ilgili İŞKUR'a gerekli bilgileri gönderdi. Böylece başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, TYP ekranında yere alan uygulama alanından 'MEB Güvenlik' seçeneğini seçip 'Ara' butonuna basarak öğrenebilecek.

TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

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