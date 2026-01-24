Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam İŞKUR Ulusal Staj Programı başvurusu nasıl yapılır, son başvuru tarihi ne zaman, başvuru şartları neler?

        İŞKUR Ulusal Staj Programı son başvuru tarihi ne zaman, başvuru şartları neler?

        İŞKUR tarafından yürütülen Ulusal Staj Programı'nın 2026 başvuruları 6 Ocak itibarıyla başladı. Kamu ve özel sektörde staj, iş gölgeleme ve eğitim imkanı sunan programa alınacak adaylar, yeterlilik puanlarına göre değerlendirilecek. Bu kapsamda öğrenciler "İŞKUR Ulusal Staj Programı başvuruları ne zaman bitiyor, kimler başvurabilir?" sorularına yanıt arıyor. İşte tüm detaylar haberimizde…

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 12:36 Güncelleme: 24.01.2026 - 12:36
        1

        Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) öncülüğünde hayata geçirilen Ulusal Staj Programı başvuruları başladı. Üniversite öğrencileri ve yeni mezunların kamu kurumları ile özel sektör kuruluşlarınca sunulan kariyer olanaklarından faydalanması amaçlanıyor. Programda adaylar not ortalaması yerine akademik, mesleki ve kişisel yeterliliklerini ölçen bir yeterlilik puanı ile değerlendirilecek. Peki, İŞKUR Ulusal Staj Programı başvuru şartları neler, son başvuru tarihi ne zaman? İşte ayrıntılar…

        2

        İŞKUR ULUSAL STAJ PROGRAMI NEDİR?

        Ulusal Staj Programı, üniversite öğrencilerinin kamu ve özel sektörde sunulan kariyer imkanlarına eşit koşullarda erişimini amaçlayan bir erken dönem kariyer programı olarak uygulanıyor. Program doğrultusunda, gençlerin iş hayatına hazırlık süreçlerinin güçlendirilmesi ve fırsat eşitliğinin artırılması hedefleniyor.

        3

        İŞKUR ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Ulusal Staj Programı başvuru süreci şu şekilde:

        - Ulusal Staj Programı’na e-Devlet ile giriş yap

        - e-Devlet aşamasını, gelen bilgileri kontrol edip onaylayarak tamamla

        - Başvuru formunu her bir soruda belirtilen kriterlere göre doldur ve başvuruyu tamamla

        - Başvuru süreci kapandıktan sonra işverenlerden gelen teklifleri inceleyip istediklerini kabul etmek için Ulusal Staj Programı’nı düzenli olarak takip et.

        4

        İŞKUR ULUSAL STAJ PROGRAMI SON BAŞVURU TARİHİ

        Ulusal Staj Programı 2026 başvuruları 6 Ocak 2026 tarihinde başladı ve 16 Mart 2026 saat 23.59’a kadar yapılabilecek.

        5

        İŞKUR ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

        Ulusal Staj Programı'na 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış kişiler (1 Ocak 1991 ve sonrasında doğmuş olanlar) başvurabilecek.

        Başvuru yapacak adayların, Türkiye, KKTC veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün eğitim programlarında aktif öğrenci olmaları ve 4 üzerinden en az 2,00 (veya muadili) not ortalamasına sahip olmaları gerekiyor.

        Tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri hariç lisans düzeyinde 2, 3 veya 4'üncü sınıf, ön lisans düzeyinde ise 1 veya 2'nci sınıf öğrencisi olma şartı aranıyor.

        Yurt dışında eğitim gören yüksek lisans ve doktora adayları da Türk vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olma koşuluyla programa başvuru yapabilecek.

        Başvuruların sona ermesinin ardından adayların yeterlilik puanları değerlendirilecek. Öğrencilerin eğitim hayatları boyunca sergiledikleri performansı, becerilerini artırmaya yönelik çalışmaları ve başarıları göz önünde bulundurularak, akademik, mesleki, sanatsal, sosyal ve sportif yeterlilik puanları oluşturulacak.

        İşverenler, öğrencilerin kimlik ve üniversite bilgilerini görmeden, sadece söz konusu yeterlilik alanlarında aldıkları puanlar üzerinden adaylara staj teklifi gönderecek.

        Geçen yıl 400 binin üzerinde başvuru alan Ulusal Staj Programı başvurularında bu yıl ciddi artış gerçekleşmesi öngörülüyor.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
