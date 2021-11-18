Türk mutfağının en meşhur köftelerinden biri olan ıslama köftesi nefis lezzetiyle damaklarda iz bırakıyor. Peki tadına doyum olmayan ıslama köftesinin tarifi nedir? Nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?
Malzemeler:
-500 gram kıyma
-1 adet kuru soğan
-1 su bardağı ekmek içi
-1 yemek kaşığı süt
-1 silme tatlı kaşığı tuz
-1 tatlı kaşığı kimyon
-1 silme tatlı kaşığı karabiber
-2 yemek kaşığı sıvı yağ
Sunum için:
-18 dilim ekmek
-2 yemek kaşığı tereyağı
-1 tepeleme tatlı kaşığı toz kırmızı biber
-5 su bardağı su
-1 adet et bulyon
Nasıl yapılır?
-Köfte için gereken kıymayı derince bir kaba alın, içerisine soğanı rendeleyin ve gereken diğer malzemeleri de ekledikten sonra güzelce yoğurun.
-İyice yoğurduğunzu köfte harcını, streç filmle kapatın ve yaklaşık 1 saat buzdolabında dinlenmeye bırakın.
-Köfte harcı iyice dinlendikten sonra şekillendirin ve ızgara da ya da az yağda kızartın.
-Köfteler pişerken, diğer tarafta bir tencereye suyu alın, su kaynamaya başlayınca içine et bulyonu atın ve et bulyon eriyene dek karıştırın.
-Küçük bir tavada tereyağını eritin ve içerisine toz kırmızı biberi atın, hızlıca birkaç kez karıştırın ve ocağın altını kapatın.
-Hazırladığınız tereyağlı biberi, et suyuna boşaltın ve güzelce karıştırın.
-Dilimlediğiniz ekmeklerden birer birer alın, hazırladığınzı et suyu sosuna batırın ve ızgarada her iki yüzünü de hafifçe kızartın.
-Soğanları ve domatesleri dilimleyin, biberleri de yıkayın ve hepsini ızgara da hafifçe közleyin.
-Servis tabağına ızgarada kızarttığınız ekmek dilimerini alın. Üstlerine sostan çok az bir miktar daha gezdirin.
-Köfteleri de üzerine dizin. Ardından servis edin.
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