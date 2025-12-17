Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İsmail Çipe'nin acı günü! - Futbol Haberleri

        İsmail Çipe'nin acı günü!

        Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın eski kalecisi İsmail Çipe'nin babası Hüseyin Çipe hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 14:05 Güncelleme: 17.12.2025 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsmail Çipe'nin acı günü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Antakya ilçesi doğumlu başarılı file bekçisi İsmail Çipe acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Antakya’nın hayırsever isimlerinden birisi olarak bilinen babası Hüseyin Çipe’nin vefatının ardından sosyal medya hesabından duyuran İsmail Çipe; “Canım babam Hüseyin Çipe rahmeti rahmana yürümüştür. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

        1 Temmuz 2025’ten bu yana kulüpsüz durumda bulunan kaleci İsmail Çipe, Galatasaray’ın yanı sıra Kayserispor, Karagümrük, Boluspor, Sakaryaspor gibi kulüplerde de forma giydi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım