İsmail Demirci, 13 Kasım 1984'te Ankara'da doğdu. 2009 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Kurtlar Vadisi Pusu'da Erkan karakteri ile tanındı.
İSMAİL DEMİRCİ'NİN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Kuzey Mollaoğlu)
Çarpışma (Galip) 2018
Mehmed: Bir Cihan Fatihi (Şehzade Orhan) (2018)
Babamın Günahları (2018) (Reha)
Babaların Babası (2016) (Berk Çetin)
Muhteşem Yüzyıl Kösem (Kemankeş Kara Mustafa Paşa) 2016-2017
Fabrika Kızı (dizi)(Ferhat) 2015
Serçe Sarayı 2015 (Ramazan)
Tut Sözünü 2014
Reaksiyon(Tekin)2014
Kurtlar Vadisi Pusu(Erkan) 2012-2013
Ben Onu Çok Sevdim (Avukat Talat) 2013-2014
Mor Menekşeler (Harun) 2012
Anneler ile Kızları (Sedat) 2011
Sessiz Gece
Türkan(Asistan Doktor Mehmet)
İki Aile
İsmail Demirci ve Hande Soral
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