        Haberler Objektife Takılanlar İsmail Ege Şaşmaz’dan ailece Bodrum kaçamağı - Magazin haberleri

        İsmail Ege Şaşmaz’dan ailece Bodrum kaçamağı

        Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, eşi Hande Ünal ve kızları Azra ile çıktığı Bodrum tatilinde denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 19:04 Güncelleme: 21.08.2025 - 19:04
        Ailece Bodrum kaçamağı
        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; İsmail Ege Şaşmaz, 2021 yılında hayatını birleştirdiği eşi Hande Ünal ve kızları Azra ile birlikte Bodrum’da tatilin keyfini çıkarıyor.

        Ünlü oyuncu, Gündoğan’da denize girerken objektiflere yansıdı.

        Şaşmaz ailesi, kaldıkları otelin plajında güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkararak keyifli anlar yaşadı.

        Öte yandan İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal, tatilde romantik anlara da imza attı.

        O anlar, kameralara renkli kareler olarak yansıdı.

        #İsmail Ege Şaşmaz
