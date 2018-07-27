Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre, eşi Nurana Filiz ile mağazaları gezen oyuncu İsmail Filiz, basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları cevapladı.

“Neler yapıyorsunuz? sorusuna “Delilerle uğraşıyoruz” diyerek espri yapan oyuncu “Yakında yeni bir filmimiz vizyona girecek. Onun çekimleri ile uğraşıyoruz. Ufak bir boş zamanım vardı, eşimle zaman geçirmek istedim” dedi.

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