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Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmail İlhan Hatipoğlu'nu Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak atadı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararının ardından İsmail İlhan'ın hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail İlhan hayatı, memleketi ve yaşı hakkında merak edilenler...

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  • İsmail İlhan Hatipoğlu kimdir? Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu nereli ve kaç yaşında?

    İsmail İlhan Hatipoğlu'nun hayatı ve biyografisi gündeme geldi. İsmail İlhan Hatipoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından "Yeni Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?" araştırmaları hız kazandı. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu'nun hayatı hakkında merak edilenler...
  • İsmail İlhan Hatipoğlu kimdir? Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu nereli ve kaç yaşında?

    İSMAİL İLHAN HATİPOĞLU KİMDİR?

    İsmail İlhan Hatipoğlu 1968 yılında Karaman'da dünyaya geldi.

    İsmail İlhan Hatipoğlu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi.

     

    1992 – 2000 arasında Gelirler Genel Müdürlüğü Gelirler Kontrolörü olan Hatipoğlu 2000 – 2003 arasında başkontrolör olarak görev aldı.
  • İsmail İlhan Hatipoğlu kimdir? Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu nereli ve kaç yaşında?

     

     

    2003–2005 yıllarında Gelirler Genel Müdüdürlüğü'nde daire başkanı, 2005 -2007 arasında Gelir İdaresi Daire Başkanı/ Gelirler Kontrolörleri Başkanı, 2007– 2009 arasında Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, 2009 – 2016 arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü ve ardından Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı görevlerini yürüttü.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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