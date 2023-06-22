İsmail İlhan Hatipoğlu'nun hayatı ve biyografisi gündeme geldi. İsmail İlhan Hatipoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından "Yeni Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?" araştırmaları hız kazandı. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu'nun hayatı hakkında merak edilenler...