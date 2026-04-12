        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Ismail Jakobs: Başımızı dik tutup odaklanmaya devam etmeliyiz - Galatasaray Haberleri

        Ismail Jakobs: Başımızı dik tutup odaklanmaya devam etmeliyiz

        Galatasaray'ın sol beki Ismail Jakobs, Süper Lig'in 29. haftasında Kocaelispor'la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sezonun geri kalanında yola devam etmeleri gerektiğini belirten Jakobs, "Bence ilk yarıda iyi bir performans sergiledik ancak ikinci yarıda futbol oynamayı bıraktık. Bu konuda kendimize karşı dürüst olmalıyız. Yine de günün sonunda başımızı dik tutmalı ve odaklanmaya devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.

        Giriş: 12.04.2026 - 22:48 Güncelleme:
        "Başımızı dik tutup yola devam etmeliyiz"

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında evinde Kocaelispor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın oyuncularından Ismail Jakobs, maçın ardından konuştu.

        "BAŞIMIZI DİK TUTUP ODAKLANMAYA DEVAM ETMELİYİZ"

        "Maçın genelini ve takımın performansını nasıl değerlendiriyorsun?" sorusuna cevap veren Jakobs, "Bence ilk yarıda iyi bir performans sergiledik ancak ikinci yarıda futbol oynamayı bıraktık. Bu konuda kendimize karşı dürüst olmalıyız. Yine de günün sonunda başımızı dik tutmalı ve odaklanmaya devam etmeliyiz." dedi.

        DERBİ AÇIKLAMASI

        Senegalli savunma oyuncusu, "Şampiyonluk yarışı ve yaklaşan kritik maçlar hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna, "Hemen arkamızda Trabzonspor ve Fenerbahçe gibi iki güçlü takımın olduğunun farkındayız. Önümüzde Fenerbahçe'ye karşı kendi sahamızda oynayacağımız bir maç var. Bu karşılaşmanın şampiyonluk maçı olacağını düşünüyorum. Taraftarımızın desteğini arkamıza alarak evimizde oynayacak olmamız nedeniyle oldukça pozitifim." cevabını verdi.

