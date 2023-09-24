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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal'dan tepki: Nasıl oluyor? - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal'dan tepki: Nasıl oluyor?

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Alanyaspor karşılaşmasının ardından konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2023 - 23:27 Güncelleme: 24.09.2023 - 23:27
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        İsmail Kartal'dan tepki: Nasıl oluyor?
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        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 kazandı. Mücadele sonrası Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu.

        Öncelikle karşılaşmayı değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Maçtan önce de söylediğim gibi rakibi iyi analiz ettik. Kolay maç olmayacağını biliyorduk ama sahada bugün bizim bütün planlarımız tuttu. Maç başından sonuna kadar bütün oyun kontrolü elimizdeydi. Özellikle ilk devre birkaç tane gol olabilecek pozisyon vardı. Bunları golle sonuçlandıramadık ama 43. dakikada İrfan’ın attığı golle öne geçtik. İkinci yarıda da birkaç tane gol olabilecek pozisyon vardı. İyi vursak, final pasını daha iyi kullanabilsek buradan daha farklı galibiyetle de ayrılabilirdik. Rakibe hemen hemen hiç pozisyon vermedik gibi. İstatistiklerde olağanüstü üstünlüğümüz var. Zor deplasman. Alanya iyi takım. Maçta iyi mücadele oldu. 3 puan alarak yolumuza devam ediyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.

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        "MAÇ MAÇ RAKİPLERİMİZİ ANALİZ EDİYORUZ"

        Galibiyet serisinin 12 maça çıkmasıyla ilgili de İsmail Kartal, “Biz 12’ye, 15’e çıkmış bunlara bakmıyoruz. Biz maç maç rakiplerimizi iyi analiz ediyoruz, her rakibe göre oyuncularımı motive ediyorum ve hazırlıklarımızı yapıyoruz. Başakşehir maçına da çok az zaman var. Çok da antrenman yapamayacak olmamıza rağmen oyuncularımıza en hızlı şekilde rakibi anlatarak, kendi yapacağımız işleri takımla çalışarak yine en iyi şekilde maça hazırlanacağız” diye konuştu.

        "NASIL OLUYOR?"

        Sarı kart gördüğü pozisyon içinse İsmail Kartal, “Ben bugüne kadar çalıştığım bütün kulüplerde hemen hemen hakemler hakkında konuşmadım. Yine konuşmak istemiyorum ancak bazen öyle kararlar verildi ki, nasıl oluyor? Gözümün önünde bazı şeyler yaşanıyor. Aleyhimize verilen kararlar oldu. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Bu konuyla ilgili herhalde yönetimimiz bir açıklama yapar diye düşünüyorum. Konuşmadım, çok fazla yine hakem işlerine girmek istemiyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

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