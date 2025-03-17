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        Haberler Spor Futbol İsmail Kartal: Derbileri 100 bin kişiye oynuyoruz - Futbol Haberleri

        İsmail Kartal: Derbileri 100 bin kişiye oynuyoruz

        İran Süper Ligi ekiplerinden Persepolis'in teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 16:17 Güncelleme: 17.03.2025 - 16:17
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        "Derbileri 100 bin kişiye oynuyoruz"
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        İran Süper Lig'i ekiplerinden Persepolis'in teknik direktörü İsmail Kartal TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

        Göreve geldikten sonra başarılı bir performans sergileyen İsmail Kartal, "Geldiğimden beri ligin zor ekipleriyle oynadık, ligin en yaşlı takımıyız ancak geldiğimde taraftara güzel futbol ve pozitif futbol oynatacağıma dair söz vermiştim şimdi bunu gerçekleştiriyoruz." dedi.

        "DERBİLERİ 100 BİN KİŞİYE OYNUYORUZ"

        "Persepolis çok büyük bir kulüp, 40-45 milyon taraftarı olan bir takım. Her maçımızda 70-80 bin kişiyle, derbilerde 100 bin kişiyle oynuyoruz. Çok tutkulu bir taraftarları var. Bu da beni çok mutlu ediyor. Kısa bir zaman içerisinde de olsa taraftarların ve oradaki medyanın sevgisini kazandım. Çünkü oynattığım futboldan onlar da çok memnun olduklarını belirtiyorlar."

        Tesisleşme konusunda sıkıntıları olduğunu söyleyen Kartal, "Şu an burada tek sorun tesis çok büyük bir kulüp ancak tesis konusunda sıkıntılarımız var. Yöneticilerimize tesislerin daha iyi olması gerektiğini daha iyi bir ortam olması gerektiğini söyledim bunun üzerine yeni bir yere taşındık. Taraftarımız bizi kısa zaman içinde çok sevdi benimsedi. İki aydır Tahran'a bir kere inmedim. Ekibimle beraber sürekli çalışıyoruz. Otelden tesislere, tesislerden otele gidiyoruz. Taraftarımız bize inanıyor, güveniyor." dedi.

        Oyuncular bize teşekkür ediyorlar gerek yaptığımız antrenmanlarda yaptıklarımızdan dolayı gerekse tesisleşme konusunda attığımız adımlardan dolayı memnuniyetlerini ifade ediyorlar."

        Serdar Dursun hakkında konuşan Kartal, "Serdar Dursun inandığım bir oyuncu. Oyun sistemime uyan bir futbolcu Ona 'oynayacağın bir takıma gel' dedim İran'ı anlattım o da kabul etti. Taraftar da onu çok sevdi. Serdar burada umarım gollerini atmaya devam eder ve bir kaç yıl daha burada kalır." ifadelerini kullandı.

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