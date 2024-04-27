İsmail Kartal: Galatasaray maçını kazanacağız

Fenerbahçe, Süper Lig’in 34’üncü haftasındaki derbi karşılaşmasında Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçeli boksörler Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu’nu tebrik ederek başlayan Kartal, ”Beşiktaş maçına çok iyi hazırlandık. Oyunun başında da üretken bir oyunla 2-3 net pozisyona girdik. Rakibimizde oyuncu atıldı, 30’da golü bulduk. Daha fazla geriye gömüldükleri için pozisyon anlamında etkinliğimiz azaldı. Devre arasında 2’nci ve 3’üncü golü bulmamız gerektiğini söyledik. 2’nci golü bulduk. 3 ve 4’üncü golü de bulabilirdik. Son bölümde Cenk’in attığı golle maç 2-1 bitti. 3 puanı aldık, yolumuza devam ediyoruz. Taraftarlarımıza verdikleri destekten dolayı da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

REKLAM “RAKİBİ ANALİZ ETTİĞİMİZDE ONU OYNATMAYI DÜŞÜNDÜK” Beşiktaş maçında santrfor pozisyonunda Michy Batshuayi’yi tercih etmesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Kartal, “Maç maç bakıyoruz. Bu maçla ilgili onun oynamasını düşündük. Antrenmanlara baktığımızda ve rakibi analiz ettiğimizde onu oynatmayı düşündük. Güzel de bir gol attı. Giren ve çıkan herkes birbirine saygılı olduğu için bir problem yok” ifadelerini kullandı. Kulüp olarak şampiyonluk yolunda inançlarını kaybetmediklerini söyleyen Kartal, kalan 4 maçı kazanıp yarışın içinde olmayı hedeflediklerini belirtti. Kartal, karşılaşmada sakatlanan İsmail Yüksek’in ise durumunun şu an net olmadığını ve yarın yapılacak kontrollerden sonra netleşeceğini söyledi.

İsmail Kartal, dün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen yemek organizasyonuyla ilgili gelen bir soruyu ise “Bir aile olarak hep birlikte yemek yedik ve toplantılar yaptık. İnancımızın devam ettiğini hep beraber ortaya koyduk. Başkan da bunu gördü ve hissetti” şeklinde cevapladı. “SON OYNADIĞIMIZ MAÇLARA BAKTIĞIMIZDA HAKEMLERİMİZ DAHA DİKKATLİ” Sezon boyunca hakemlerin kendilerine ve rakiplere gösterdiği sarı kartları değerlendirmesi istenen Kartal, konuyla ilgili olarak ise şunları söyledi: “Biraz geriye gidersek bize kolay sarı kartlar çıkartıldı. Bunun sıkıntısını yaşadık. Son oynadığımız maçlara baktığımızda hakemlerimiz daha dikkatli. Hem bize hem de rakibe daha doğru kartlar gösterebildiklerini görebiliyoruz.”