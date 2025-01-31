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        Haberler Spor Futbol İsmail Kartal'ın ilk transferi Türkiye'den - Futbol Haberleri

        İsmail Kartal'ın ilk transferi Türkiye'den

        Teknik direktörlüğünü İsmail Kartal'ın yaptığı İran temsilcisi Persepolis, Süper Lig ekibi Alanyaspor'da forma giyen Serdar Dursun'u kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 00:37 Güncelleme: 31.01.2025 - 00:37
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        İsmail Kartal'ın ilk transferi Türkiye'den!
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        İran Ligi'nde mücadele eden İsmail Kartal'lı Persepolis, ilk transferini Türkiye'den gerçekleştirdi.

        Persepolis, Alanyaspor'dan Serdar Dursun'u kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

        Alanyaspor'da bu sezon 15 resmi maçta 534 dakika süre alan Serdar Dursun, gol bulamadı.

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