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        Haberler Spor Futbol İsmail Kartal, Jorge Jesus'la karşılaşacak! - Futbol Haberleri

        İsmail Kartal, Jorge Jesus'la karşılaşacak!

        İsmail Kartal yönetimindeki İran ekibi Persepolis, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 20:22 Güncelleme: 03.02.2025 - 20:22
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        İsmail Kartal, Jorge Jesus'la karşılaşacak!
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        Türk teknik adam İsmail Kartal'ın çalıştırdığı İran ekibi Persepolis, yarın Asya Şampiyonlar Ligi'nde Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal ile karşı karşıya gelecek.

        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kingdom Arena'da oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

        İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis çıktığı 6 müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle elde ettiği 6 puanla 8. basamakta bulunuyor.

        Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı teknik direktör Jorge Jesus'un yönetimindeki Al Hilal ise Batı Grubu'nda oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlikle topladığı 16 puanla ikinci sırada yer alıyor.

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