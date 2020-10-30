"O benim çok yakın arkadaşım"

İsmail Küçükkaya Fox Çalar Saat neden yok? sorusu sabah haberlerini takip edenlerin gündeminde yer alıyordu. İsmail Küçükkaya programının neden olmadığına dair Twitter'dan bir açıklama yayınladı. İşte haberin detayları...

İSMAİL KÜÇÜKKAYA FOX ÇALAR SAAT NEDEN YOK?

Fox Çalar Çalar Saat programı ile hafta içi her gün ekranlara çıkan İsmail Küçükkaya, bugün coronavirüs tedbiri nedeniyle yayına çıkamadığını söyledi. Twitter adresinden bir açıklamada bulunna Küçükkaya, corona testi yaptırdığını, henüz sonucunun çıkmadığını söyledi. Sonuç çıkana kadar tedbiren yayına çıkamadığını söyleyen Küçükkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Günaydın arkadaşlar; dün Covid 19 testi yaptırdım. Sonuç bugün çıkacak Tedbiren bu sabah yayına çıkmadım. Test sonucunu bekliyoruz. Sonucu bildireceğim. Teşekkürler."