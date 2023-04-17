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İsmi Azam duası okunuşu: İsmi Azam duası Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali ve okunuşu

İsmi Azam duası, İslam dünyasında büyük öneme sahip olan ve Allah'ın en yüce ve en büyük ismiyle yapılan bir duadır. "İsmi Azam" terimi, Arapçada "en büyük isim" anlamına gelir. İsmi Azam duası, Müslümanların Allah'a yönelerek, O'nun en güzel isimleriyle dua etmeleri ve dileklerini, ihtiyaçlarını sunmaları için kullanılan özel bir duadır. İsmi Azam duası hakkında farklı görüşler bulunmakla birlikte, genel kabul gören düşünce, Allah'ın en büyük isminin duada kullanılmasıyla, dua eden kişinin muradına erişeceği ve dileklerinin kabul edileceği yönündedir. İsmi Azam Duası Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, yazılışı, meali, fazileti ve diğer merak edilenler içeriğimizde yer alıyor.

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  • İsmi Azam Duası Okunuşu ve Anlamı: İsmi Azam Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Okunuşu

    İsmi Azam duası, İslam dünyasında büyük öneme sahip olan dualardan birisidir. İsmi Azam duası, Allah'ın en yüce ve en büyük ismiyle yapılan bir duadır. "İsmi Azam" terimi, Arapçada "en büyük isim" anlamına gelir. İsmi Azam duası, Müslümanların Allah'a yönelerek, O'nun en güzel isimleriyle dua etmeleri ve dileklerini, ihtiyaçlarını sunmaları için kullanılan özel bir duadır. İşte, İsmi Azam Duası Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, fazileti ve yazılışı...
  • İsmi Azam Duası Okunuşu ve Anlamı: İsmi Azam Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Okunuşu

    İsmi Azam Duası Arapça Okunuşu

    Bismillahirrahmanirrahim. 

    Allahümme inni es'elüke bi-enni leke'l-hamdü la ilahe illa ente'l-Mennanü,ya Hannanü,ya Mennanü,ya Bedi'as-semavati ve'l-ard,Ya zel celali vel ikram."Ya Hayyu,Ya Kayyum.La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin..Allahümme inni es'elüke bi-enni eşhedü enneke ente'l-lahü la ilahe illa ente'l-Ehadü's-Samedüllezi lem-yelid,ve lem yüled,ve lem yekun lehü küfuven Ehad.Elif Lam Mim,Allahü la ilahe illa Hüve'l-Hayyu'l-Kayyum.Ve ilahüküm ilahün Vahidün la ilahe illa Hüve'r-Rahmanü'r-Rahim.Ya zel celali vel ikram.Ya Erhame'r-Rahimin.Allahümme inni es-elüke bi-enneke ente'l-lahu la ilahe,illa entelVahidül-Ehadül Ferdüs Samedüllezi lem yelid ve lem yüled,ve lem yekün lehü küfüven Ehad.La İlahe illallahu vahdehü la şerike leh,lehü'l mükü ve lehül hamdü ve Hüve ala külli şey'in Kadir.La ilahe illallahu ve la havleve la kuvvete illa billahil Aliyyil Azim.Es-elüke bismike'l-e'azze'l-ecelli'l-ekrem.Rabbi,Rabbi,Rabbi, Ya Rabbi,Ya Rabbi,ya Rabbi.La ilaheillallahu Vahdehu la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü ve Hüve ala külli şey'in Kadir.Elhamdüli'llahi ve Sübhan-Allahi ve'l-hamdülllahi ve la ilahe illallahu v'Allahhu Ekber,ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l-Aliyyi'l-Azim
  • İsmi Azam Duası Okunuşu ve Anlamı: İsmi Azam Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Okunuşu

    İsmi Azam Duası Türkçe Anlamı

    Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. 

    Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak, Celil ve Cebbar olan O'dur. O'ndan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir. Allah'tan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü halk eden O'dur. Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki yoktur, tektir ve birdir. Biz O'na hamdü sena ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah'tır. Biz O'na ibadet ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilahtır. Bizler O'na şükrederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur, Muhammed O'nun Resuü'dür. Hay ve Kayyum O'dur. Allah'ın rahmeti mahlukatının en hayırlısı olan Muhammedin al ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun. Şehadet ederim ki Sen hem Rabbimiz ve hem de Halikimizsin. Allah'ım, beni mağfiret eyle, ey Allah, ey Allah, ey Allah Rahmetinle beni yarlığa Zira, Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.
  • İsmi Azam Duası Okunuşu ve Anlamı: İsmi Azam Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Okunuşu

    İsmi Azam Duasının Fazileti ve Önemi

    İsmi Azam duasının önemi, Allah'ın en büyük isminin kullanılmasıyla, dua eden kişinin muradına erişeceği ve dileklerinin kabul edileceği düşüncesinden kaynaklanır. Bu dua, İslam dünyasında büyük fazilet ve değer taşır. İsmi Azam duasının okunmasıyla kişinin Allah'a olan bağlılığını, sevgisini ve teslimiyetini gösterirken, aynı zamanda manevi huzur ve güç bulmasına yardımcı olur.

    İsmi Azam Duası Ne Zaman ve Ne İçin Okunur? 

    İsmi Azam duası, genellikle zor durumlarla karşı karşıya kalan, sıkıntılı anlar yaşayan veya hayatında önemli bir değişiklik veya başarı isteyen Müslümanlar tarafından kullanılır. Bu dua, Allah'tan yardım, koruma ve bereket talep etmek amacıyla okunur. İsmi Azam duası, kişinin içinde bulunduğu durumun çözülmesi, hastalıkların iyileşmesi ve başarıya ulaşılması için de okunabilir.
  • İsmi Azam Duası Okunuşu ve Anlamı: İsmi Azam Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Okunuşu

    İsmi Azam Duası Kuran'da Geçiyor Mu?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "İsmi Azam duası Kuran'da geçiyor mu?" sorusuna şu yanıt verilmiştir:

    İsm-i Azam, Yüce Allah’ın isimlerinden birisidir; özel bir dua adı değildir. Dolayısıyla böyle bir dua yoktur. Ancak Resulullah İsm-i Azam anılarak yapılan duaların Allah katında makbul olacağını bildirmiştir. Bunlardan iki rivayet şöyledir:

    "Hz. Peygamber (s.a.s.), bir gün camiye girdi. Bir sahabi namaz kılıyordu. Bu sahabi namazdan sonra şöyle diyerek dua etmeye başladı:

    (Allah'ım! Her türlü övgü sana mahsustur. Senden başka ilah yoktur. (Sen), Mennansın (Çok nimet veren), gökleri ve yeri yokken var edensin, celal ve ikram sahibisin. Ey yaşayan, diri, canlı, ölümsüz, ezeli ve ebedi olan, zatı ile kaim olan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, uykusu ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan ve ihtiyaçlarını üstlenen Allah'ım! cümleleri ile sana dua ediyor, senden talepte bulunuyorum). Bu duayı işiten Peygamber (s.a.s.), 'Bu kimse, Allah'ın İsm-i Azam'ı ile dua etti ki İsm-i Azam ile dua edildiğinde, Allah bu duayı kabul eder ve bu isimle istenince verir' buyurdu." (Tirmizi, Deavat, 112; İbn Mace, Dua, 9; Nesai, Sehv, 58).

    İsmi Azam Duası Okunuşu Nasıl Ezberlenir? 

    İsmi Azam duası okunuşunu öğrenmek isteyenler için, öncelikle Kuran-ı Kerim ve hadislerle ilgili kaynaklara başvurarak, bu konuda bilgi edinmek önemlidir. Ayrıca, İsmi Azam duası okunuşunu ve anlamını ezberlemek için düzenli olarak tekrar etmek, hızlı öğrenmeyi sağlar. İslam alimlerinin ve hocalarının anlatımlarını dinlemek ve İsmi Azam Duası ile ilgili kitap ve makaleleri okumak da, bu süreçte yardımcı olacaktır.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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