İSO'dan yapılan açıklamada, ihracat pazarlarına fener tutacak yeni endeksin her ayın 15'inde veya takip eden ilk iş gününde açıklanacağı belirtildi.Türkiye ekonomisi ve ihracatının gelişimine yönelik potansiyeli ortaya koyacak ve öncü gösterge niteliği taşıyacak "İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi"nin ilkinin, mart ayı verileriyle 15 Nisan'da açıklanmaya başlayacağı duyuruldu.
IHS Markit iş birliğinde hazırlanan endeksin hesaplanmasında Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarları arasında yer alan ülkelerin ulusal Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinden yararlanılacağı ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, PMI Türkiye ve İstanbul endeksleri ile başlattıkları imalat sanayi ve genel ekonomik büyüme hakkında kaliteli, hızlı, taze ve güvenilir bilgiler sunmayı, İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi ile devam ettireceklerini kaydetti.
Bahçıvan, söz konusu endeksin, imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçmeyi ve takip etmeyi amaçladığını belirterek, "Bir öncü gösterge niteliğinde olan bu endeks ile ülkemiz ana ihracat pazarlarının gelişimi ve potansiyeli izlenecek, sanayici ve ihracatçılarımız hangi pazarlara odaklanılması gerektiği konusunda ipuçları elde edecek.” ifadelerini kullandı.
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