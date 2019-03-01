Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, ocakta 44,2 olarak ölçülen İSO Türkiye İmalat PMI, şubatta son altı ayın en yüksek düzeyi olan 46,4'e ulaştı. Ancak faaliyet koşullarındaki yavaşlama eğilimi 11'inci ayı geride bıraktı. Manşet endeksteki eğilime paralel olarak üretim de ocak ayına kıyasla daha düşük oranda geriledi. Yeni siparişlerdeki yavaşlama üst üste 5'inci ay olacak şekilde hız kesti. Yeni ihracat siparişlerinin büyüme bölgesine geçmesi, toplam yeni iş akışını destekledi.
Yeni siparişlerin yavaş seyri, firmaların şubat ayında da istihdam azaltmasına neden oldu. Yine de yedi aydır devam eden bu süreçte en sınırlı istihdam azalışı şubatta gerçekleşti.
İmalatçılar satın alma faaliyetlerini şubat ayında azaltırken hem girdi hem de nihai ürün stoklarında azalma kaydedildi.
İSTANBUL İMALAT PMI ŞUBATTA 46,7 SEVİYESİNE ÇIKTI
Yılın ilk ayında 46,3 olarak ölçülen İSO İstanbul İmalat PMI, şubat ayında 46,7 olarak kaydedilerek İstanbul imalat sektörünün faaliyet koşullarında yavaşlamanın devam ettiğine işaret etti. Ancak PMI ocak ayına göre şubatta artış kaydederek yavaşlamanın üst üste 5'inci ay hız kestiğini gösterdi.
Türkiye ekonomisindeki zorlu piyasa koşulları, İstanbul imalatçılarının yeni siparişlerinin şubatta üst üste 7'inci ay yavaşlamasına yol açtı. Ancak bu yavaşlama hız kesmeye devam etti ve söz konusu yedi aylık dönemin en düşük oranında gerçekleşti.
Yeni ihracat siparişlerinde de azalma meydana gelmekle birlikte bu azalış toplam yeni siparişlerdekine kıyasla daha düşük oranda kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, "Türkiye ekonomisinde devam eden zorluklar imalat sektörünün şubat ayında da yavaşlamasına neden oldu. Bununla birlikte, yeni ihracat siparişlerinin büyüme bölgesine geçmesi başta olmak üzere, bazı iyileşme işaretleri kaydedildi. Toplam yeni siparişlerdeki yavaşlamanın hız kesmesi, sektörün toparlanmaya biraz daha yaklaştığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.
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