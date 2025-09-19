İspak, sürdürülebilirlik raporunu yayınladı

İspak; ekonomik, sosyal ve çevresel alandaki performansını ve sürdürülebilirlik yaklaşımını paydaşlarıyla şeffaf bir şekilde paylaşmak amacıyla hazırladığı üçüncü sürdürülebilirlik raporunu yayınladı.

1 Ocak – 31 Aralık 2024 dönemini kapsayan rapor, İspak’ın tüm faaliyet bölgelerindeki çalışmalarını yansıtıyor. Uluslararası geçerliliğe sahip GRI standartlarına göre hazırlanan raporda, şirketin sürdürülebilirlik yolculuğundaki somut adımları ve kaydettiği ilerlemeler ortaya konuyor.

Raporla ilgili değerlendirmede bulunan İspak Genel Müdürü Hakan Koçoğlu "2024 yılı hem ekonomik dalgalanmaların hem de iklim kriziyle bağlantılı risklerin gündemde olduğu bir yıl oldu. Bu dinamik ortamda, çevresel, sosyal ve ekonomik sorumlulukların bilinciyle hareket ederek faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürdük. Sürdürülebilirlik yolculuğumuzun raporunu paydaşlarımızla paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Attığımız her adımın yalnızca şirketimiz için değil, toplum ve çevre için de anlamlı bir katkı oluşturduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Döngüsel ekonomi ve inovasyon yatırımlarını güçlendiriyoruz"

Sürdürülebilir ürün portföyünü genişletme çalışmalarını 2024’te de sürdürdüklerini belirten Koçoğlu, "2024 yılında Ar-Ge’ye sektörde en fazla yatırım yapan üçüncü şirket olduk. Ar-Ge bütçemizin %50’sini çevreye duyarlı ürünler geliştirmek için kullanıyoruz. İzmit fabrikamızda faaliyet gösteren Solvent Geri Kazanım Tesisi’nde yılda 4.000 ton solventi geri kazanabiliyor, tüketimimizin önemli bir kısmını geri kazanılmış solventten karşılıyoruz. Böylece hem kaynak verimliliğine hem de enerji tasarrufuna katkı sağlıyoruz" bilgisini paylaştı.

Koçoğlu "Çevresel etkilerimizi tüm süreçlerimizde düzenli olarak ölçüyor, olumsuz etkileri en aza indirmek için gerekli adımları atıyoruz. Enerji ve emisyon yoğunluğumuzu yakından takip ediyor, sürekli olarak azaltmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. 2024 yılında geri dönüştürdüğümüz atık miktarı 5.204 tona ulaştı. Ayrıca, tüm yatırım süreçlerimizde çevresel etkileri dikkate alıyor ve bu etkileri etkin bir şekilde yönetiyoruz" ifadesini kullandı. Çalışan refahı ve toplumsal katkı alanındaki projeleri anlatan Koçoğlu "İş sağlığı ve güvenliği, eşitlik ve kapsayıcılık alanındaki yatırımlarımıza devam ettik. 2024 itibarıyla kadın çalışan oranımız %18’e, kadın yönetici oranımız yüzde 25’e ulaştı. ‘İş BİZim Hayat BİZim’ projesiyle esnek çalışma modellerini kalıcı hale getirerek çalışanlarımızın iş-yaşam dengesini destekledik. Ayrıca K-Star Tedarikçi Gelişim Programı ile sürdürülebilirlik değer zincirini yaygınlaştırdık" dedi. Koçoğlu, sürdürülebilirlik ve inovasyona yönelik başarıları hakkında ise şunları söyledi: