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        Haberler Spor Basketbol İspanya: 88 - Çekya: 81 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        İspanya: 88 - Çekya: 81 | MAÇ SONUCU

        2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Çekya'yı 88-81 yenen İspanya, yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 20:52 Güncelleme: 25.06.2025 - 20:52
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        İspanya yarı final biletini aldı!
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        İspanya, 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Çekya'yı 88-81 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

        Karşılaşmaya iyi başlayan Çekya, ilk periyodunu 18-12 önde geçtiği çeyrek final mücadelesinin devre arasına da 44-33 üstün gitti.

        İkinci devrenin başında skor üstünlüğünü korumaya devam eden Çekler, final periyoduna 66-61 önde girdi.

        Son çeyrekte etkili hücum eden ve sert savunmayla rakibini zor şutlara yönlendiren İspanya, mücadeleden 88-81 galip ayrıldı.

        Turnuvanın son finalisti İspanya, yarı finalde Fransa'nın rakibi oldu.

        Madalya şansını yitiren Çekya ise 5-8'incilik klasman maçında Litvanya ile eşleşti.

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        Şampiyonada yarı final ve klasman müsabakaları, 27 Haziran Cuma günü oynanacak.

        Salon: Barış ve Dostluk

        Hakemler: Martin Horozov (Bulgaristan), Silvia Marziali (İtalya), Peter Praksch (Macaristan)

        İspanya: Ortiz 2, Pueyo 2, Torrens 14, Araujo, Fam, Buenavida 7, Etxarri 7, Ayuso 20, Vilaro, Carrera 31, Ginzo 5

        Çekya: Hamzova 20, Vyoralova, Vorackova 7, Cechova 13, Reisingerova 10, Zeithammerova, Pospisilova, Andelova 2, Stoupalova 6, Hanusova, Holesinska 23

        1. Periyot: 12-18

        Devre: 33-44

        3. Periyot: 61-66

        4. Periyot: 88-81

        Beş faulle çıkanlar: 33.10 Reisingerova, 35.03 Stoupalova (Çekya)

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