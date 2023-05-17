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İspanya'da 2022 orman yangınlarının en kötü yılı oldu: İtfaiyeciler protesto ayaklandı!

2022'de orman yangınlarında tarihinin en kötü yıllarından birini geçiren İspanya'da, itfaiyeciler geciken yasal düzenlemeden dolayı Madrid'de gösteri yaptı

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  • İspanya'da 2022 orman yangınlarının en kötü yılı oldu: İtfaiyeciler protesto ayaklandı!

    İspanya'da itfaiyeciler, üzerinde uzlaşma sağlanamamasından dolayı mecliste bekleyen yasal bir düzenlemenin gecikmesinden dolayı başkent Madrid'de gösteri yaptı.

     

     
  • İspanya'da 2022 orman yangınlarının en kötü yılı oldu: İtfaiyeciler protesto ayaklandı!

    Profesyonel İtfaiyeciler Birliği Koordinatörlüğünün (CUBP) çağrısıyla Madrid kent merkezinde toplanan binlerce itfaiye mensubu, itfaiye hizmetlerinin koordinasyonu ve işlevini kapsamlı bir şekilde belirleyen yasa tasarısının mecliste bekletilmesini protesto etti.

     

     
  • İspanya'da 2022 orman yangınlarının en kötü yılı oldu: İtfaiyeciler protesto ayaklandı!

    Söz konusu tasarının iki yıldır mecliste bekletildiğini açıklayan CUBP, gecikmeden dolayı İçişleri Bakanlığını suçladı.

     

     
  • İspanya'da 2022 orman yangınlarının en kötü yılı oldu: İtfaiyeciler protesto ayaklandı!

    Yangın önleme ve söndürme yetkilerinin kendileriyle aynı eğitime sahip olmayan diğer profesyonellere devredildiğini iddia eden CUBP, "itfaiye hizmetlerinin gerçek bir tehlikeye atıldığını" savundu.

     

     
  • İspanya'da 2022 orman yangınlarının en kötü yılı oldu: İtfaiyeciler protesto ayaklandı!

    Verilen bilgilerde ayrıca, havaalanlarının yarı özelleştirilmesi sonucunda burada görev yapan itfaiyecilerin yetkilerini kaybettiği, koordinasyon ve yetki eksikliğinden dolayı işlerin aksadığı bildirildi.

     

     
  • İspanya'da 2022 orman yangınlarının en kötü yılı oldu: İtfaiyeciler protesto ayaklandı!

    İspanya 2022'de orman yangınlarında tarihinin en kötü yıllarından birini geçirmiş ve toplam 310 bin hektardan fazla alan yanmıştı.

     

     
  • İspanya'da 2022 orman yangınlarının en kötü yılı oldu: İtfaiyeciler protesto ayaklandı!

    Bu yıl da erken başlayan orman yangınlarından dolayı marttan bu yana 40 bin hektardan fazla alan zarar gördü.
  • İspanya'da 2022 orman yangınlarının en kötü yılı oldu: İtfaiyeciler protesto ayaklandı!
  • İspanya'da 2022 orman yangınlarının en kötü yılı oldu: İtfaiyeciler protesto ayaklandı!
  • İspanya'da 2022 orman yangınlarının en kötü yılı oldu: İtfaiyeciler protesto ayaklandı!
  • İspanya'da 2022 orman yangınlarının en kötü yılı oldu: İtfaiyeciler protesto ayaklandı!
  • İspanya'da 2022 orman yangınlarının en kötü yılı oldu: İtfaiyeciler protesto ayaklandı!
  • İspanya'da 2022 orman yangınlarının en kötü yılı oldu: İtfaiyeciler protesto ayaklandı!

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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