Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya İspanya'da fanatik taraftar gruplarına operasyon; 57 kişi gözaltına alındı - Futbol Haberleri

        İspanya'da fanatik taraftar gruplarına operasyon; 57 kişi gözaltına alındı

        İspanyol polisi, Granada-Cadiz maçındaki olayların ardından ikinci ligdeki bazı takımların şiddet yanlısı taraftar gruplarına yönelik operasyon düzenledi; 57 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 14:02 Güncelleme: 17.12.2025 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        İspanya'da taraftar gruplarına operasyon!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İspanyol polisi, ikinci futbol liginde mücadele eden bazı takımların fanatik taraftar gruplarına yönelik düzenlenen operasyonda 57 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

        İspanya Polis Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Granada, Cadiz, Malaga, Burgos ve Cartagena'da, çeşitli futbol kulüplerini destekleyen şiddet yanlısı radikal grupların üyeleri olduğu tespit edilen 57 kişinin düzenlenen operasyonlarda yakalandığı bildirildi.

        Granada ve Cadiz takımları arasında 25 Ekim'de oynanan maç sırasında yaşanan taraftar olayları sonrasında harekete geçen polisin Granada, Cadiz, Malaga, Burgos ve Murcia kentlerinde düzenlediği operasyonlarda gözaltına aldığı kişiler, kamu düzenini bozmakla suçlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım