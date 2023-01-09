İspanya'da ayrılıkçı Bask ve Katalonya bölgelerinde siyasi çoğunluğun monarşi karşıtı olduğu bilinse de ülkenin iki büyük siyasi partisi olan, iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) parlamenter monarşi sistemiyle ilgili herhangi bir tartışmaya karşı çıkıyor.