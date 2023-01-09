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İspanya'da monarşinin kaldırılması için referandum girişimi

Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'da bu sistemin referanduma götürülmesi için siyasi girişim başlatıldı.

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  • İspanya'da monarşinin kaldırılması için referandum girişimi

    Ülkenin kuzeyindeki Bask özerk parlamentosundaki aşırı sol görüşlü Elkarrekin Podemos-Birleşik Sol ittifakı, monarşi yönetim sisteminin son bulması talebiyle referanduma gidilmesinin Meclis tarafından teşvik edilmesini içeren bir teklifi, geçtiğimiz hafta Bask parlamentosuna sundu.
  • İspanya'da monarşinin kaldırılması için referandum girişimi

    Karar teklifi, hakkındaki yolsuzluk iddialarından ötürü Ağustos 2020'den bu yana ülkeyi terk ederek Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden Emerit Kral Juan Carlos'un 85. yaş gününe denk gelmesi bakımından dikkati çekti.
  • İspanya'da monarşinin kaldırılması için referandum girişimi

    Elkarrekin Podemos-Birleşik Sol ittifakının Sözcüsü Miren Gorrotxategi, "Juan Carlos'un İspanya'da diktatörlük dönemi sonrasında, diktatör Franco'ya bağlılığı nedeniyle göreve getirildiğini, kanlı bir mirası devralan devlet başkanının olduğu bir ülkede tam demokrasiden söz edilemeyeceğini" savundu.
  • İspanya'da monarşinin kaldırılması için referandum girişimi

    Benzer bir karar teklifi, 2020 sonbaharında Bask özerk parlamentosunda sunulmuş ancak o dönem yapılan oylamada reddedilmişti.
  • İspanya'da monarşinin kaldırılması için referandum girişimi

    Bask bölgesinde iktidarda olan Bask Milliyetçi Partisi (PNV), "Baskıların kralı yoktur. İspanya Kralı, Kraliçesi veya diğer kraliyet üyeleri bizim değildir." açıklamasında bulunsa da monarşiyle ilgili tartışmaların Bask özerk parlamentosunda yapılmasının uygun olmadığı gerekçesiyle teklife destek vermemişti.

    Yeni teklifin şubat ayında Bask parlamentosunda oylanması öngörülüyor.
  • İspanya'da monarşinin kaldırılması için referandum girişimi

    İspanya'da ayrılıkçı Bask ve Katalonya bölgelerinde siyasi çoğunluğun monarşi karşıtı olduğu bilinse de ülkenin iki büyük siyasi partisi olan, iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) parlamenter monarşi sistemiyle ilgili herhangi bir tartışmaya karşı çıkıyor.
  • İspanya'da monarşinin kaldırılması için referandum girişimi

    * Haberin görseli Associated Press ve Reuters'tan servis edilmiştir.

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