        İspanya'da yine tren kazası! 1 ölü, 20 yaralı

        İspanya'da yine tren kazası! 1 ölü, 20 yaralı

        İspanya'nın Endülüs bölgesinde 18 Ocak'ta meydana gelen ve 42 kişinin öldüğü tren kazasının ardından, bu kez de Katalonya bölgesinin Barselona kentinde tren kazası yaşandı. Bir banliyö treninin rayın üzerine düşen istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 06:55 Güncelleme: 21.01.2026 - 06:56
        İspanya'da yine tren kazası! 1 ölü, 20 yaralı
        Katalonya özerk yönetimi Sivil Koruma kurumundan basına yapılan açıklamada, Barselona'daki 4 numaralı banliyö hattında seyir halinde olan bir trenin, Gelida ile Sant Sadurni d'Anoia arasında rayların üzerine düşen bir istinat duvarına çarpması sonucu makinistin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı belirtildi.

        112 Acil Yardım hattına olayla ilgili 28 çağrı geldiği bilgisi paylaşıldı. Katalonya özerk yönetim hükümetinden bazı yetkililerin, ambulansların ve itfaiyenin olay yerine gittiği açıklandı.

        Öte yandan yetkililer, Katalonya genelinde şiddetli yağışların olduğunu ve gün içerisinde ikinci tren kazasının yaşandığını duyurdu.

        AA'nın haberine göre; Barselona'daki 1 numaralı banliyö hattındaki diğer bir trenin Maçanet Massanes ile Tordera arasında raylara düşen bir kaya parçasına çarptığı, 10 kişinin olduğu trende yaralanan olmadığı kaydedildi.

        İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Kurtuba kenti yakınlarındaki Adamuz beldesinde 18 Ocak akşamı meydana gelen iki hızlı trenin karıştığı kazada 42 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

        Yaralılardan 13'ü yoğun bakımda olmak üzere 39'unun tedavisine hastanede devam ediliyor.

        #İspanya
        #tren kazası
        #Katalonya
        #haberler
