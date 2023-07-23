İspanya'da zafer sağ koalisyonun İspanya'da gerçekleştirilen erken seçimde muhalefetteki muhafazakar sağ Halk Partisi en çok tercih edilen parti oldu ancak parlamentoda tek başına iktidar için gerekli olan 175 sandalye sayısına ulaşamadı. Halk Partisi'nin 30 sandalye kazanan aşırı sağ Vox ile koalisyon kurması bekleniyor. İktidardaki sol koalisyonu ise 149 sandalyede kaldı. İspanya, diktatör Franco döneminden sonra ilk defa sağ hükümet tarafından yönetilecek.

İspanya'da bugün yapılan erken genel seçimleri, Sigma Dos adlı şirketin açıkladığı anket sonuçlarına göre, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) kazandı.

Yaklaşık 37,4 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu İspanya'da, saat dilimi itibarıyla bir saat farkın olduğu Kanarya Adaları dışında ülke genelinde oy kullanma işlemi saat 20.00'de (TSİ 21.00) sona erdi.

İspanyol devlet televizyonu TVE'nin verdiği Sigma Dos'un açıkladığı anket sonuçlarına göre, ana muhalefetteki sağ görüşlü PP seçimlerden birinci parti çıktı.

Anket sonuçlarına göre meclis çoğunluğunu elde edemeyen PP'nin, seçim öncesinde beklendiği gibi hükümet kurması için aşırı sağcı Vox partisi ile koalisyon kurması gerekiyor. Bu senaryoda salt çoğunluk birkaç vekil farkla sağlanmış oluyor.

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TVE'de yayımlanan ankete göre, 350 sandalyeli İspanyol meclisinde dağılım şöyle oluştu: PP 145/150, Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 113/118, Sumar (sol partilerin ittifakından kurulan ve ilk kez seçimlere katılan bir parti) 28-32, Vox 24-27, diğerleri 30-35.

Bu tahminlerin doğru çıkması halinde PP'nin yaklaşık 1 yıl önce başkanı seçilen 62 yaşındaki Alberto Nunez Feijoo'nın başbakan olması ve İspanya demokrasi tarihinde diktatör Franco sonrasında ilk kez aşırı sağcı bir partinin ülkede iktidara gelmesi öngörülüyor.

Seçimi kazanan PP, 2019 Genel Seçimleri'ndeki vekil sayısını neredeyse ikiye katlarken, iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi 5 vekil kaybetmiş görünüyor.

SEÇİMLERE KATILIM DÜŞTÜ

Diğer yandan seçimlere katılımın düşük olduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığının sandıklar kapanmadan yaklaşık 1,5 saat önce açıkladığı son verilere göre katılım oranı yüzde 53,12 oldu.

Bu oranla katılım, 2019'daki son seçimlere oranla yaklaşık 4 puan geride kaldı.

Ülke tarihinde ikinci kez yaz döneminde yapılan genel seçimlerde aşırı sıcaklardan dolayı birçok sandığın yanına vantilatör konuldu.

Tatil döneminden dolayı posta yoluyla kullanılan oyların sayısında rekor bir artış olurken, son seçimlere oranla iki kat artışla yaklaşık 2 milyon 470 bin İspanyolun bu yöntemle siyasi tercihini yaptığı bildirildi.