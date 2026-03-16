Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        İspanya Dışişleri Bakanı Albares: Lübnan'daki durum insanlık için bir utançtır | Dış Haberler

        İspanya Dışişleri Bakanı Albares: Lübnan'daki durum insanlık için bir utançtır

        İspanya Dışişleri Bakanı Albares, İsrail'i ve ona sessiz kalan AB'yi eleştirdi. Albares, "İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan'daki durumun "insanlık için utanç verici" olduğunu ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 15:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Lübnan'daki durum insanlık için bir utanç"
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan'daki durumun "insanlık için utanç verici" olduğunu söyledi.

        Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklama yapan Albares, İsrail'i ve ona sessiz kalan AB'yi eleştirdi.

        Albares, "Lübnan'daki durum insanlık için bir utançtır. Neredeyse bir milyon insanın yerinden edilmesi ve İsrail'in egemen bir ülkede kara işgali başlatma riski büyük bir hatadır." diye konuştu.

        İsrail'in Lübnan'da İspanyol askerlerinin de yer aldığı Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücüne (UNIFIL) yönelik saldırıları ile uluslararası ve insani hukukun sistematik ihlallerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Albares, "Uluslararası hukukun savunulması ve buna ihtiyaç duyan sivillerin korunması için Avrupa'dan daha güçlü bir ses duymak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "Gazze ve Batı Şeria, uluslararası toplum tarafından unutulmuştur çünkü Orta Doğu'daki savaş her tarafa yayılmaktadır." şeklinde konuşan Albares, "Gazze'de barışın henüz sağlanmadığını, buranın geleceğine ilişkin bir perspektif bulunmadığını, insani yardımların halen ulaşamadığını, Batı Şeria'daki şiddetin de hiçbir zaman sona ermediğini" belirtti.

        Albares, İspanya'nın Hürmüz Boğazı'ndan geçişi korumak için AB veya BM himayesinde bir askeri misyona katılıp katılmayacağı yönündeki soruları cevapsız bırakarak, şunları kaydetti:

        "İspanya'nın pozisyonu gerilimi azaltmak, müzakere masasına geri dönmektir. Çünkü sadece askeri bir çözümün çözüm olmadığını, bunun tek başına demokrasi, istikrar veya refah getirmediğini savunuyoruz."

        Albares, "Avrupa sesini yükselterek, barışın sağlanması ve değerlerimizle Avrupalı vatandaşların refahının garanti edilmesi için yol gösterici olmalıdır." dedi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        Ramazan Günlüğü
        GPS'siz konum bulan robotlar
        Kuşadası'nda ifadeler ortaya çıktı
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        İki esnafın kavgası feci bitti! Can kaybı ve yaralılar var!
        3 bin yıllık antik kentte sürpriz mesaj: Kıskanan çatlasın
        Atan ve tutan zirveye taşıdı!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Geceye damga vurdu
        Alevler içinde kaldı
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        27 milyar dolarlık AI altyapı anlaşması
