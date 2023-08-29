İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'e tepkiler sürüyor: Annesi açlık grevine başladı!

7 Şurada Paylaş!







CSD tarafından "yetkinin kötüye kullanılması ve sportif adaba aykırı girişim" ile suçlanan Rubiales'in Spor Tahkim Mahkemesi tarafından suçlu bulunması halinde RFEF başkanlığından tamamen alınma, 2 ile 15 yıl arasında kamu görevinden men ve 3 bin ile 30 bin avro arasında para cezası alma olasılıkları bulunuyor.

8 Şurada Paylaş!







RUBIALES'İN ANNESİ AÇLIK GREVİNE BAŞLADI Bu arada Rubiales'in annesi Angeles Bejar, yaşadığı Granada kentinin Motril ilçesinde kendisini kiliseye kapatarak, "adaletin yerini bulup oğlunun suçsuzluğu belli olana kadar" açlık grevi yapacağını açıkladı.