İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'e tepkiler sürüyor: Annesi açlık grevine başladı!
FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında Jenni Hermoso'yu zorla öptüğü gerekçesiyle gündemden düşmeyen İspanya Futbol Federasyonu Luis Rubiales'in annesi açlık grevine başladı. Annesinin kendisini bir kiliseye kapattığı ve 'oğlunun gördüğü muameleyi protesto etmek için' açlık grevi yaptığı belirtildi. İşte Luis Rubiales olayında yaşananlar...
Dünya şampiyonu olan İspanya Kadın Milli Futbol Takımı oyuncularından Jennifer Hermoso'yu dudağından öptüğü için istifası istenen ve FIFA tarafından açılan soruşturma kapsamında geçici olarak görevinden uzaklaştırılan eski İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales, İspanya gündeminin ilk sırasında yer alıyor.
Rubiales'in tebrik sırasında bir kadın sporcuyu dudağından öpmesiyle başlayan tartışmalar, ülkede kadın-erkek eşitsizliği, sporda kadına yönelik cinsel taciz ve benzeri konuları gündeme getirdi. İspanya'da hafta sonundan itibaren gerek birçok spor müsabakasında gerekse konserlerde Hermoso'ya destek veren pankartlar açıldı.
Ulusal Mahkeme Savcılığı da Hermoso'ya karşı olası bir "cinsel taciz" suçlamasıyla Rubiales hakkında bugün soruşturma açarken, İspanyol futbolcuyu taraf olup suç duyurusunda bulunmaya çağırdı.
Sporda Şeffaflık ve Demokrasi Derneği ise Hermoso'ya cinsel taciz uyguladığı iddiasıyla Rubiales hakkında 30 yıl kamu görevinden men ve 16 bin 500 avro para cezası talebiyle dava açılması için mahkemeye başvurdu.
SPOR TAHKİM MAHKEMESİNE BAŞVURDULAR
Kültür ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Yüksek Konseyinin (CSD) Başkanı Victor Francos da düzenlediği basın toplantısında, Spor Tahkim Mahkemesine yaptıkları başvurudan henüz cevap alamadıkları ama Rubiales'in ihtiyati olarak görevden alınması için gerekli koşulların olduğunu savundu.
CSD Başkanı, Rubiales olayından dolayı İspanya'nın 2030 Dünya Kupası'nı organize etmek için sunduğu adaylığı zarar gördüğünü, 1 Ocak 2024'ten itibaren İspanyol federasyonlarının tüm yönetim kadrosunun en az yüzde 40'ının kadın olacağını ve RFEF'in yapısının değişmek zorunda olduğunu söyledi.
CSD tarafından "yetkinin kötüye kullanılması ve sportif adaba aykırı girişim" ile suçlanan Rubiales'in Spor Tahkim Mahkemesi tarafından suçlu bulunması halinde RFEF başkanlığından tamamen alınma, 2 ile 15 yıl arasında kamu görevinden men ve 3 bin ile 30 bin avro arasında para cezası alma olasılıkları bulunuyor.
RUBIALES'İN ANNESİ AÇLIK GREVİNE BAŞLADI
Bu arada Rubiales'in annesi Angeles Bejar, yaşadığı Granada kentinin Motril ilçesinde kendisini kiliseye kapatarak, "adaletin yerini bulup oğlunun suçsuzluğu belli olana kadar" açlık grevi yapacağını açıkladı.
Bejar, oğluna karşı "insanlık dışı bir cadı avı başlatıldığını" ileri sürdü. Kilise önünde toplanan Rubiales'in yakınları ile ve bazı vatandaşlar da destek için gösteri yaptı. Göstericiler, Hermoso'nun şimdiye kadar üç kez ifade değiştirdiğini belirtip, milli futbolcuya kutlama sırasındaki olayla ilgili "doğruyu söyleme" çağrısı yaptı.
HERMOSO'YA DESTEK
Başkent Madrid'de toplanan feminist bir grup ise Hermoso'ya destek verdi.
Rubiales'in örnek bir ceza alması istenen Madrid'deki gösteriye Başbakan Yardımcısı ve Sumar Partisinin lideri Yolanda Diaz ile Sosyalist İşçi Partili Eğitim Bakanı Pilar Alegria da katıldı.
MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRLERİ DE ELEŞTİRİLİYOR
Öte yandan Rubiales'in 25 Ağustos Cuma günü RFEF Genel Kurulu olağanüstü toplantısında yaptığı ve istifa etmeyeceğini açıkladığı konuşmasını alkışlayan İspanya Erkek Milli Futbol Takımı teknik direktörü Luis de la Fuente ve Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Jorge Vilda da eleştirildi.
FIFA'nın kararından ve İspanya'daki baskılardan sonra De la Fuente ve Vilda ayrı ayrı yaptıkları yazılı açıklamalarda, Rubiales'in kutlamalar sırasındaki hareketlerinin "uygunsuz olduğunu" ifade etseler de kendilerine yönelik tepkileri önleyemediler.
GEÇİCİ OLARAK GÖREVDEN ALINDI
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), dünya şampiyonu olan İspanya Kadın Milli Takımı'nın kutlamalarında yaptığı bazı hareketlerden dolayı istifası istenen İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales'i geçici olarak görevden aldı.
Rubiales hakkında soruşturma açan FIFA Disiplin Kurulu, yaptığı yazılı açıklamada, RFEF Başkanı'nın bugünden geçerli olmak üzere 90 gün boyunca görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Açıklamada, "Bugünden geçerli olacak olan bu uzaklaştırma, ilk olarak 90 günlük bir süre boyunca devam edecektir ve Sayın Luis Rubiales aleyhine 24 Ağustos Perşembe günü açılan soruşturmanın tamamlanmasına kadar devam edecektir." denildi.
Ayrıca 23'ü milli takımdan olmak üzere 80 kadar kadın futbolcunun üyesi olduğu Futpro adlı dernek, yaptığı yazılı açıklamayla Hermoso'ya destek vererek, Rubiales RFEF Başkanlığı'nı bırakıncaya kadar milli formayı giymeyeceğini bildirdi.
Rubiales, Hermoso'yu öpme anını "kutlamanın verdiği coşku, rıza ve karşılığı olan bir hareket" olarak ifade etse de İspanyol futbolcu kendi rızasının olmadığını savundu.
İSTİFA ETMEDİ
FIFA Disiplin Kurulu tarafından hakkında soruşturma açılan İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales, 20 Ağustos'taki FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçındaki uygunsuz tavırlarından dolayı gelen sosyal ve siyasi tepkilere rağmen istifa etmeyeceğini açıkladı.
İspanya'da resmi haber ajansı EFE ve devlet televizyonu RTVE başta olmak üzere tüm basın organlarının dün verdikleri "Rubiales istifa edecek" haberlerine ve bazı bakanların bunu destekleyen açıklamalarına rağmen RFEF Başkanı istifa etmedi.
Hakkındaki tartışmalar gündemiyle düzenlenen RFEF Genel Kurulu olağanüstü toplantısında konuşan Rubiales, İspanyol basınını ve sol koalisyon hükümetini kendisine karşı karalama kampanyası yürütmekle suçladı.
Kendisini "sosyal cinayetin kurbanı" olarak tanımlayan, "İspanya'nın yarası olan sahte feministlerin saldırısına uğradığını" ve "İspanyol futbolunu en iyi yöneten yönetici olduğunu" savunan Rubiales, art arda beş kez "İstifa etmeyeceğim." dedi.