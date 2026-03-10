Canlı
        Haberler Dünya İspanya, İran'ın Türkiye'ye füze fırlatmasını kınadı | Dış Haberler

        İspanya, İran'dan Türkiye'ye balistik mühimmat atılmasını şiddetle ve kararlılıkla kınadı

        İspanya hükümeti, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca etkisiz hale getirilmesi olayını "şiddetle ve kararlılıkla" kınadı.

        Giriş: 10.03.2026 - 02:23
        İspanya, İran'ın Türkiye'ye füze fırlatmasını kınadı

        Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İspanya hükümeti, İran'ın Körfez ülkelerine, özellikle de sivil altyapıya yönelik kabul edilemez saldırılarını ve Türkiye'ye füze fırlatmasını şiddetle ve kararlılıkla kınadığını yinelemektedir. Bu eylemler, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ciddi ihlallerini teşkil etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        "İspanya hükümeti, Körfez İşbirliği Konseyi'ndeki ortaklarımıza yönelik haksız ve ayrım gözetmeyen saldırıların kurbanlarının ailelerine en derin taziyelerini sunar." denilen açıklamada, İspanya'nın bu ülkelerle "tam dayanışma" içinde olduğu vurgulandı.

        Bölgede gerilimlerin azaltılması ve çözüme kavuşturulmamış anlaşmazlıkların giderilmesi için diyalog ve müzakerelerin yeniden başlatılması çağrısında bulunan İspanya hükümeti, "Şiddet ve askeri çözüm, yalnızca daha büyük bir istikrarsızlık yaratacak ve bu da herkes için barış, güvenlik ve refaha zarar verecektir." açıklamasını yaptı.

        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu

        (Reuters) İran'ın yeni lideri olarak Mücteba Hamaney'in seçilmesinin ardından İranlılar kutlamalara başladı

