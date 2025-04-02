İspanya La Liga'da 29. haftanın görünümü

İspanya La Liga'nın 29. haftasında oynanan maç, Celta Vigo ile Las Palmas arasında gerçekleşti.

Zorlu mücadelede ev sahibi Celta Vigo, rakibi Las Palmas'ı tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Barcelona, kendi sahasında ağırladığı Girona'a karşı üstünlük kurarak 4-1 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 66 puana ulaştı. Konuk Girona ise bu mücadaleden eli boş döndü.

Real Madrid, kendi evinde Leganes'i 3-2 mağlup ederek toplam puanını 63'e çıkardı; konuk ekip Leganes ise haftayı 27 puanda tamamladı.

Sevilla, deplasmandaki zorlu maçta rakibi R. Betis'e karşı direnç gösteremedi ve 2-1 mağlup olup, puan kaybetti. Sevilla için zor geçen bu maçın ardından Sevilla 36 puanda kaldı.

Atl. Madrid, konuk olduğu Espanyol ile 1-1 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı; bu sonucun ardından Espanyol 29 puana ulaşırken, Atl. Madrid 57 puana yükseldi.

Valladolid'i konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren R. Sociedad, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

R. Vallecano, deplasmanda Alaves'i 2-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.