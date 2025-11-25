Habertürk
        İspanya La Liga'da 12. haftanın sonuçları ve puan durumu - Futbol Haberleri

        İspanya La Liga'da 12. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

        İspanya La Liga'da 2025/2026 sezonundaki 12. hafta maçları tamamlandı. Sevilla, Atl. Madrid, Real Madrid ve Barcelona haftayı galibiyetle noktaladı. İspanya La Liga'da 12. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

        Giriş: 25.11.2025 - 10:30 Güncelleme: 25.11.2025 - 10:30
        İspanya La Liga'da 12. haftanın sonuçları ve puan durumu
        İspanya La Liga'nın 12. haftasının final maçında Celta Vigo-Barcelona takımları karşı karşıya geldi.

        Atl. Madrid, kendi evinde Levante'yi 3-1 mağlup ederek toplam puanını 25'e çıkardı; konuk ekip Levante ise haftayı 9 puanda tamamladı.

        Sevilla, kendi sahasındaki maçta rakibi Osasuna'yı 1-0 mağlup ederek 3 puanı elde etti. Ve puanını 16'ya yükseltti. Konuk ekip Osasuna ise 11 puanda kaldı.

        Barcelona, Celta Vigo'nu 4-2 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Barcelona bu mücadeleden sonra toplam puanını 28 yaparken Celta Vigo ise 13 puanda kaldı.

        Deplasmandaki kritik mücadelede Real Madrid, rakibi Real Madrid ile berabere kalarak 1 puan almayı başardı. Maçın bu skorla tamamlanmasının ardından ev sahibi takım R. Vallecano 15 puana ulaşırken Real Madrid toplamda 31 puana yükselmeyi başardı.

        İspanya La Liga'nın 12. haftasında Elche ile R. Sociedad arasında oynanan maç 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

        Ligin bu haftasında Girona ile Alaves karşı karşıya geldi.

        Lig'in 12. haftasında Villarreal deplasmanda Espanyol'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Villarreal oldu: Maç 2-0 tamamlandı.

        Ath. Bilbao, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Oviedo'nu 1-0 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Ath. Bilbao puanını 17'ye yükseltti.

        Valencia , evindeki mücadelede rakibi R. Betis ile 1-1 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.

        Mallorca, evindeki mücadelede rakibi Getafe'yi etkili oyunuyla 1-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Mallorca puanını 12'ye yükseltti.

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 12. Haftanın Sonuçları
        07.11.2025 23:00
        Elche
        1
        Real Sociedad
        1
        İY(0-0)
        08.11.2025 16:00
        Girona
        1
        Deportivo Alaves
        0
        İY(1-0)
        08.11.2025 18:15
        Sevilla
        1
        Osasuna
        0
        İY(0-0)
        08.11.2025 20:30
        Atletico Madrid
        3
        Levante
        1
        İY(1-1)
        08.11.2025 23:00
        Espanyol
        0
        Villarreal
        2
        İY(0-1)
        09.11.2025 16:00
        Athletic Bilbao
        1
        Real Oviedo
        0
        İY(1-0)
        09.11.2025 18:15
        Rayo Vallecano
        0
        Real Madrid
        0
        İY(0-0)
        09.11.2025 20:30
        Valencia
        1
        Real Betis
        1
        İY(0-0)
        09.11.2025 20:30
        Mallorca
        1
        Getafe
        0
        İY(1-0)
        09.11.2025 23:00
        Celta Vigo
        2
        Barcelona
        4
        İY(2-3)

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 12. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Real Madrid
        		12 10 1 1 31 16
        2
        Barcelona
        		12 9 1 2 28 17
        3
        Villarreal
        		12 8 2 2 26 14
        4
        Atletico Madrid
        		12 7 4 1 25 13
        5
        Real Betis
        		12 5 5 2 20 6
        6
        Espanyol
        		12 5 3 4 18 0
        7
        Athletic Bilbao
        		12 5 2 5 17 -1
        8
        Getafe
        		12 5 2 5 17 -2
        9
        Sevilla
        		12 5 1 6 16 -1
        10
        Deportivo Alaves
        		12 4 3 5 15 0
        11
        Elche
        		12 3 6 3 15 -1
        12
        Rayo Vallecano
        		12 4 3 5 15 -2
        13
        Celta Vigo
        		12 2 7 3 13 -3
        14
        Real Sociedad
        		12 3 4 5 13 -3
        15
        Mallorca
        		12 3 3 6 12 -6
        16
        Osasuna
        		12 3 2 7 11 -4
        17
        Valencia
        		12 2 4 6 10 -10
        18
        Girona
        		12 2 4 6 10 -13
        19
        Levante
        		12 2 3 7 9 -7
        20
        Real Oviedo
        		12 2 2 8 8 -13

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 13. Hafta Maçları
        21.11.2025 23:00
        Valencia
        Levante
        22.11.2025 16:00
        Deportivo Alaves
        Celta Vigo
        22.11.2025 18:15
        Barcelona
        Athletic Bilbao
        22.11.2025 20:30
        Osasuna
        Real Sociedad
        22.11.2025 23:00
        Villarreal
        Mallorca
        23.11.2025 16:00
        Real Oviedo
        Rayo Vallecano
        23.11.2025 18:15
        Real Betis
        Girona
        23.11.2025 20:30
        Getafe
        Atletico Madrid
        23.11.2025 23:00
        Elche
        Real Madrid
        24.11.2025 23:00
        Espanyol
        Sevilla
