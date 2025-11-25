İspanya La Liga'da 12. haftanın sonuçları ve puan durumu

İspanya La Liga'da 12. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu
İspanya La Liga'da 2025/2026 sezonundaki 12. hafta maçları tamamlandı. Sevilla, Atl. Madrid, Real Madrid ve Barcelona haftayı galibiyetle noktaladı. İspanya La Liga'da 12. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
İspanya La Liga'nın 12. haftasının final maçında Celta Vigo-Barcelona takımları karşı karşıya geldi.
Atl. Madrid, kendi evinde Levante'yi 3-1 mağlup ederek toplam puanını 25'e çıkardı; konuk ekip Levante ise haftayı 9 puanda tamamladı.
Sevilla, kendi sahasındaki maçta rakibi Osasuna'yı 1-0 mağlup ederek 3 puanı elde etti. Ve puanını 16'ya yükseltti. Konuk ekip Osasuna ise 11 puanda kaldı.
Barcelona, Celta Vigo'nu 4-2 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Barcelona bu mücadeleden sonra toplam puanını 28 yaparken Celta Vigo ise 13 puanda kaldı.
Deplasmandaki kritik mücadelede Real Madrid, rakibi Real Madrid ile berabere kalarak 1 puan almayı başardı. Maçın bu skorla tamamlanmasının ardından ev sahibi takım R. Vallecano 15 puana ulaşırken Real Madrid toplamda 31 puana yükselmeyi başardı.
İspanya La Liga'nın 12. haftasında Elche ile R. Sociedad arasında oynanan maç 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.
Ligin bu haftasında Girona ile Alaves karşı karşıya geldi.
Lig'in 12. haftasında Villarreal deplasmanda Espanyol'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Villarreal oldu: Maç 2-0 tamamlandı.
Ath. Bilbao, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Oviedo'nu 1-0 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Ath. Bilbao puanını 17'ye yükseltti.
Valencia , evindeki mücadelede rakibi R. Betis ile 1-1 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.
Mallorca, evindeki mücadelede rakibi Getafe'yi etkili oyunuyla 1-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Mallorca puanını 12'ye yükseltti.