İspanya La Liga'da 12. haftanın sonuçları ve puan durumu

İspanya La Liga'nın 12. haftasının final maçında Celta Vigo-Barcelona takımları karşı karşıya geldi.

Atl. Madrid, kendi evinde Levante'yi 3-1 mağlup ederek toplam puanını 25'e çıkardı; konuk ekip Levante ise haftayı 9 puanda tamamladı.

Sevilla, kendi sahasındaki maçta rakibi Osasuna'yı 1-0 mağlup ederek 3 puanı elde etti. Ve puanını 16'ya yükseltti. Konuk ekip Osasuna ise 11 puanda kaldı.

Barcelona, Celta Vigo'nu 4-2 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Barcelona bu mücadeleden sonra toplam puanını 28 yaparken Celta Vigo ise 13 puanda kaldı.

Deplasmandaki kritik mücadelede Real Madrid, rakibi Real Madrid ile berabere kalarak 1 puan almayı başardı. Maçın bu skorla tamamlanmasının ardından ev sahibi takım R. Vallecano 15 puana ulaşırken Real Madrid toplamda 31 puana yükselmeyi başardı.

İspanya La Liga'nın 12. haftasında Elche ile R. Sociedad arasında oynanan maç 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

Ligin bu haftasında Girona ile Alaves karşı karşıya geldi.

Lig'in 12. haftasında Villarreal deplasmanda Espanyol'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Villarreal oldu: Maç 2-0 tamamlandı.